Bécs új programokkal támogatja a fiatalok társadalmi részvételét

Bécs talán ma Európa egyik legszínesebb városa, kulturális és társadalmi értelemben egyaránt. Sikerének kulcsa, hogy a demokratikus alapelvek, legyen szó a jogállamiságról, a szolidaritásról, vagy a társadalmi egyenlőségről nem pusztán elvont fogalmak, hanem a mindennapi együttélés alappillérei. Ezen értékek nem hagyományból, hanem közös cselekvésből születnek, és a fiatal generáció egyre nagyobb szerepet játszik abban, hogy ezek minél tovább fennmaradjanak.

November 3-án tartották Bécs Város Integrációért és Sokszínűségért felelős ügyosztálya (MA 17) által szervezett negyedik Közösségi Fórumot, ahol közel 250 résztvevő – köztük számos migrációs szervezet és egyesület képviselője – mutatta be tevékenységét. A fórum célja, hogy a fiatal generáció bevonásával közösen alakítsa a városvezetés a jövőt, ezért olyan platformokat kell teremteni Bécsben, ahol a hangjukat hallathatják, merhetnek felelősséget vállalni és kiállni a véleményük mellett, valamint a mindennapi életben is megélhetik a demokrácia jelentőségét. A város ezt a célkitűzést többek között gyermek- és ifjúsági stratégiával, gyermek- és ifjúsági parlamenttel, valamint egyesületekkel és közösségekkel kötött szoros partnerségekkel támogatja.

A bécsi Integráció és Sokszínűség Osztálya jelenleg kis projektek támogatásával – maximum 5.000 euróig – erősíti azon egyesületek munkáját, akik kifejezetten bécsi fiatalok integrációjával foglalkoznak. A város 2025-ben összesen 35 mikroprojektet támogat; ezek közé tartozik például a “Democracy Talks Wienerisch” kezdeményezés, amely interaktív, könnyen érthető módon mutatja be a demokrácia fontosságát és értékét, valamint a “Von Arbeitnehmer*in zum Arbeitnehmervertreter*in”projekt, amely a fiatalokat a munka világában való eligazodásában segíti, a munkaszerződésektől egészen a szakmai továbbképzésekig.