Kezdőlap Edukáció Bécs új programokkal támogatja a fiatalok társadalmi részvételét
EdukációGazdaság
No menu items!

Bécs új programokkal támogatja a fiatalok társadalmi részvételét

Bódi Ágnes

Bécs talán ma Európa egyik legszínesebb városa, kulturális és társadalmi értelemben egyaránt. Sikerének kulcsa, hogy a demokratikus alapelvek, legyen szó a jogállamiságról, a szolidaritásról, vagy a társadalmi egyenlőségről nem pusztán elvont fogalmak, hanem a mindennapi együttélés alappillérei. Ezen értékek nem hagyományból, hanem közös cselekvésből születnek, és a fiatal generáció egyre nagyobb szerepet játszik abban, hogy ezek minél tovább fennmaradjanak.

November 3-án tartották Bécs Város Integrációért és Sokszínűségért felelős ügyosztálya (MA 17) által szervezett negyedik Közösségi Fórumot, ahol közel 250 résztvevő – köztük számos migrációs szervezet és egyesület képviselője – mutatta be tevékenységét. A fórum célja, hogy a fiatal generáció bevonásával közösen alakítsa a városvezetés a jövőt, ezért olyan platformokat kell teremteni Bécsben, ahol a hangjukat hallathatják, merhetnek felelősséget vállalni és kiállni a véleményük mellett, valamint a mindennapi életben is megélhetik a demokrácia jelentőségét. A város ezt a célkitűzést többek között gyermek- és ifjúsági stratégiával, gyermek- és ifjúsági parlamenttel, valamint egyesületekkel és közösségekkel kötött szoros partnerségekkel támogatja.

A bécsi Integráció és Sokszínűség Osztálya jelenleg kis projektek támogatásával – maximum 5.000 euróig – erősíti azon egyesületek munkáját, akik kifejezetten bécsi fiatalok integrációjával foglalkoznak. A város 2025-ben összesen 35 mikroprojektet támogat; ezek közé tartozik például a “Democracy Talks Wienerisch” kezdeményezés, amely interaktív, könnyen érthető módon mutatja be a demokrácia fontosságát és értékét, valamint a “Von Arbeitnehmer*in zum Arbeitnehmervertreter*in”projekt, amely a fiatalokat a munka világában való eligazodásában segíti, a munkaszerződésektől egészen a szakmai továbbképzésekig.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Mit hozhat a cégeknek a Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara mai megállapodása

A Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara megállapodásának 11 pontjából két intézkedést emelt ki a Niveus üzleti tanácsadó, amelyek érdemben befolyásolhatják a vállalkozások adózását:...
Tovább
Gazdaság

Európai Bizottság: ha kicsit is, de nő a magyar gazdaság

Bár az erős teljesítményt kezdetben az exportnak a vámok várható megemelése miatti megugrása okozta, az EU gazdasága a harmadik negyedévben tovább növekedett.
Tovább
Gazdaság

Tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait is, amivel számításaik szerint 3500 vállalkozás terhei csökkennek.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Bécs új programokkal támogatja a fiatalok társadalmi részvételét

Edukáció
A bécsi Integráció és Sokszínűség Osztálya jelenleg kis projektek támogatásával - maximum 5.000 euróig - erősíti azon egyesületek munkáját, akik kifejezetten bécsi fiatalok integrációjával foglalkoznak.
Tovább

Keressük együtt az Év Üzletemberét és a gazdasági élet legjobbjait!

Menedzser-Kihívások
Kedves Olvasóink! AzÜzlet gazdasági portálnál hiszünk abban, hogy a sikeres...
Tovább

Mit hozhat a cégeknek a Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara mai megállapodása

Gazdaság
A Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara megállapodásának 11...
Tovább

Európai Bizottság: ha kicsit is, de nő a magyar gazdaság

Gazdaság
Bár az erős teljesítményt kezdetben az exportnak a vámok várható megemelése miatti megugrása okozta, az EU gazdasága a harmadik negyedévben tovább növekedett.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Mit hozhat a cégeknek a Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara mai megállapodása

A Kormány és a Kereskedelmi és Iparkamara megállapodásának 11...
Tovább
Gazdaság

Európai Bizottság: ha kicsit is, de nő a magyar gazdaság

Bár az erős teljesítményt kezdetben az exportnak a vámok várható megemelése miatti megugrása okozta, az EU gazdasága a harmadik negyedévben tovább növekedett.
Tovább
Gazdaság

Tizenegy pontos vállalkozási adócsökkentési megállapodást jelentett be Orbán Viktor

Megemelik a kiskereskedelmi adó határsávjait is, amivel számításaik szerint 3500 vállalkozás terhei csökkennek.
Tovább
Egészség-ügy

A Semmelweis Egyetem Közép-Európa legjobb egyeteme

Az új központ az egyetem történetének legnagyobb fejlesztése, a hétszintes épület nettó 4500 négyzetméterrel, közel 50 százalékkal növeli meg a klinika kutatásra és betegellátásra használt területét.
Tovább
Fogyasztóvédelem

Lehetséges adathalász hirdetéseket vizsgál a Google platformján a GVH

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette.
Tovább
Cégvilág

Az AutoWallis Csoport árbevétele idén az év első kilenc hónapjában 21 százalékkal bővült éves összevetésben

Az AutoWallis részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik.
Tovább
Hírek

Óriási munkaerő-tartalékot jelenthetnek a gyerekes anyák

Idén kilencedik alkalommal hirdeti meg a Morgan Stanley a Return to Work programot.
Tovább
Hírek

December 14-től érvényes az új MÁV-menetrend

A december 14-től életbe lépő téli–tavaszi vasúti menetrend több fontos változást hoz a belföldi és nemzetközi közlekedésben.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Bécs új programokkal támogatja a fiatalok társadalmi részvételét

A bécsi Integráció és Sokszínűség Osztálya jelenleg kis projektek támogatásával - maximum 5.000 euróig - erősíti azon egyesületek munkáját, akik kifejezetten bécsi fiatalok integrációjával foglalkoznak.

Keressük együtt az Év Üzletemberét és a gazdasági élet legjobbjait!

Kedves Olvasóink! AzÜzlet gazdasági portálnál hiszünk abban, hogy a sikeres üzleti történetek példát mutatnak és inspirálnak. Ezért azt a célt tűztük magunk elé, hogy reflektorfénybe...
© 2025 | www.azuzlet.hu