Bécsben nyit újabb irodát az Indotek Group

A hazai piac egyik vezető ingatlanbefektető és vagyonkezelő cégcsoportja, az Indotek Group új, bécsi irodával bővíti nyugat-európai irodahálózatát. Az Indotek több mint egy évtizede terjeszkedik Nyugat- és Dél-Európában, az osztrák iroda megnyitásával még közelebb viszi a cégcsoportot a német nyelvű piacokhoz, és ez lesz a budapesti központból irányított vállalatcsoport első, regionális magántőke-befektetési központja is – közölte a társaság az MTI-vel.

A közlemény szerint a bécsi iroda az Indotek Group specialitásaira, “az értéknövelő és opportunista ingatlanbefektetésekre” fókuszál majd Ausztriában és Németországban, miközben egy új magántőke-befektetési (private equity) üzletágat is kialakít, amely középvállalatokra – többek között a pénzügyi szolgáltatások, a gyártóipar, a kiskereskedelem és az agrár-élelmiszeripar területére – összpontosít.

“Bécs a nyugat-európai terjeszkedésünk kézenfekvő következő állomása” – idézték Jellinek Dánielt, az Indotek Group alapítóját és vezérigazgatóját, aki hozzátette, hogy Bécs kapu Ausztria és Németország felé, ugyanakkor ideális bázis magántőke-stratégiájuk irányítására a Balkánon és a V4-országokban.

“Az Indotek az alulteljesítő eszközök revitalizálásával és újrapozicionálásával, fegyelmezett árazással, illetve aktív vagyonkezeléssel hosszú távú értéket teremt” – olvasható a közleményben. Hozzátették: befektetési filozófiájának középpontjában az eszközök minőségének javítása, élettartamuk meghosszabbítása és a helyi gazdaságok fenntartható erősítése áll.

A budapesti székhelyű vállalat jelenleg több mint 2,5 milliárd euró értékű vagyont kezel, és 12 országban több mint 350 ingatlanból álló portfóliót irányít. Az Indotek mára feltörekvő európai ingatlanpiaci szereplővé vált. Működése jól ötvözi az ingatlan-, a magántőke- és a nemteljesítő eszközök kezelésében szerzett szakértelmét.

Az Indotek 2025 elején egy ismert osztrák pénzügyi-ingatlanpiaci szakemberrel erősítette meg több mint 600 fős hazai csapatát. Florian Nowotny pénzügyi igazgatói kinevezésének hátterében is a cég európai terjeszkedése állt. “Azon dolgozunk, hogy az Indotek portfólióját és üzleti modelljét minél több országra és eszközkategóriára kiterjesszük, ehhez pedig ígéretes helyen lévő, stabil értéknövelési potenciállal kecsegtető ingatlanokat keresünk” – fogalmazott Nowotny a közleményben.

A vállalatcsoport Bécsen kívül Olaszországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Horvátországban, Görögországban és Romániában rendelkezik helyi irodákkal.