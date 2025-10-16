Kezdőlap Edukáció Bécsi Egyetem a világ 100 legjobb egyeteme között
Edukáció
Bécsi Egyetem a világ 100 legjobb egyeteme között

AzÜzlet.hu

Fotó: A Bécsi Egyetem főbejárarata © Ian Ehm

A Bécsi Egyetem az idei THE World University Ranking rangsorban a 95. helyet szerezte meg, ezzel  első osztrák egyetemként bekerült a világ 100 legjobb egyeteme közé. A növekvő nemzetközi verseny és az egyre több rangsorolt egyetem között a Bécsi Egyetem bizonyult a legjobbnak a beválasztott 13 osztrák intézmény közül.

A “Times Higher Education World University Ranking” rangsor tartalmazza évről évre a világ legjobb egyetemeinek listáját, amelyen idén 115 ország 2191 intézménye szerepel. A THE-World University Ranking jelenleg öt kategóriában értékeli az egyetemeket: oktatás, kutatási környezet, kutatás minősége, nemzetközi orientáció és ipari együttműködések.

A főbb mérőszámok között szerepelnek például a személyzeti és hallgatói létszámok, a tudományos hírnévvel kapcsolatos mutatók, egyetemi publikációk és hivatkozások száma, támogatásokból származó bevételek, valamint a hallgatók, a személyzet és a publikációk nemzetközi jellege.

A Bécsi Egyetem a THE rangsorban különösen jó eredményeket ért el a nemzetközi orientáció terén – például a nemzetközi kutatók, hallgatók és publikációk aránya- valamint a kutatás minősége – például a gyakran hivatkozott folyóiratok száma – tekintetében. Az elmúlt években az oktatás minősége is jelentősen javult – például több doktori fokozat és jobb mentorálási arány révén. Emellett a gazdasági együttműködések terén is előrelépés történt, az alkalmazott kutatásból származó bevételek jelentős növekedésével.

2018 óta a Bécsi Egyetem évről évre egyre feljebb kúszott a ranglistán, annak ellenére is, hogy a verseny az egyetemek között évről évre egyre csak szorosabb lett. Míg 2018-ban még a 165. helyen állt az akkor 1103 értékelésbe bevont egyetem közül, addig 2025-ben már a 95. helyet érte el a világszerte 2191 rangsorolt egyetem közül. Így mindössze hét év alatt 70 helyet javított pozícióján.

Agrár

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól.
Tovább
Edukáció

A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH

Közleményében a GVH a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat - letöltés, vásárlás - előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben.
Tovább
Edukáció

Összesen 15 milliárd forint értékben segítik a szakképzést további két projekttel

A szakképzésben tanuló magyar fiatalok az Euroskills 2025 versenyen 4 arany, 2 ezüst, 5 bronz és 5 kiválósági érmet szereztek.
Tovább
Zöld utat kaptak a fontos közlekedési projektek

Építőipar
Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott előterjesztések alapján a kormány több jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztés megvalósítását támogatja - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) .
Tovább

Az MNB feljelentést tett a Szabadság téri székház felújítása ügyében

Bank
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Tovább

Napi 250 millió köbméterrel nőtt a Mol részvételével kitermelt kurdisztáni gázmező teljesítménye

Gazdaság
A Pearl Petroleum 1,1 milliárd dolláros gázbővítési projektje (KM250) keretében az iraki Kurdisztán régióban (KRI) található Khor Mor létesítményben megkezdődött a gáz kereskedelmi értékesítése.
Tovább

Rekordszinten az arany és az ezüst ára

Gazdaság
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Tovább
