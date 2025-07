Befektetők és kényszer vásárlók: kettészakadt az ingatlanpiac

Megtorpant az ingatlanpiac 2025-ben, mivel a várt pénzáramlás elmaradt a magánnyugdíjpénztári megtakarítások és állampapírok irányából – közölte Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapítója.

A vásárlók két csoportra szakadtak: a visszahúzódó befektetőkre és a kényszervásárlókra. Utóbbiak közé tartoznak például a családalapítók, akikre árfelhajtó hatással van a támogatások, mint a CSOK vagy a Babaváró. Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont vezetője szerint az infláció miatt a fix kamatozású hitelek kedvezőbbé váltak. A piac alkuképes, de az árak nem csökkennek. Szakértők szerint a jó tanácsadás kulcsfontosságú a jelenlegi helyzetben.

A 2025-ös év sok szempontból nem úgy alakul, ahogy az elemzők azt előrevetítették. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa és Vincze Krisztián a GV Hitelközpont vezetője segít feltárni az okokat és az ingatlanpiacon zajló folyamatokat.

Hírek és trendek

A tavalyi év végén egyre több hír szólt arról, hogy az árak emelkedni fognak, hiszen a magánnyugdíjból és az állampapírokból is ideáramlik majd a pénz, növelve a keresletet. Ennek köszönhetően a tranzakciók száma megugrott a tavalyi év utolsó és az idei első hónapjaiban. Mindenki a drágulás előtt akart vásárolni, ezért igyekeztek mielőbb megtalálni a megfelelő ingatlant.

Februártól már látszott, tavasszal pedig egyértelművé vált, hogy nem érkezik a piacra annyi pénz, amennyire az elemzők számítottak. Ennek köszönhetően megtorpant a piac, visszaesett a tranzakciószám és tovább nőtt a különbség a két legnagyobb létszámú vásárlói réteg, a befektetők és a kényszervásárlók között.

Mi alapján vártak fellendülést?

Tavaly év vége óta azt kommunikálták a banki szakértők, hogy idén fellendülés várható az ingatlanpiacon. Az állampapírok fordulója mellett az a kormányzati intézkedés is erre vezette a szakértőket, ami lehetővé tette a magánnyugdíjpénztári megtakarítás ingatlancélra fordítását (ez a lehetőség egyébként egészen év végéig nyitott). Illetve az újépítésű lakások számának visszaesése, ezzel együtt az árak emelkedése is arra mutatott, hogy az ingatlanárak és ezzel együtt a piac is kilő majd. De ez csak az év első hónapjaira volt igaz, az elmúlt időszakban megtorpant, majd bezuhant a piac.

Akinek vennie kellett, lakhatási célra, az igyekezett még tavaly vásárolni, hiszen azt hallotta további emelkedés várható. A befektetők pedig egyre kevésbé aktívak a piacon.

Befektetők

A befektetők számára jó hír, hogy bár az árak a megemelkedett szinten torpantak meg, ma annak, aki gyorsan el akar adni, alkuképesnek kell lennie. Vagyis a hirdetett ár alatt vehetőek meg a házak és lakások, osztja meg a GDN Ingatlanhálózat munkatársainak tapasztalatait Gadanecz Zoltán. Ugyanakkor az is tény – szögezi le a szakember – hogy sokan, akik az elmúlt időszakban sok önálló lakásból álló ingatlanvagyont halmoztak fel, kezdik felismerni, hogy ennek hasznosítása és állagmegőrzése jelentős feladatokat ró rájuk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy 1-2 lakást még kényelmesen ki lehet adni, és ez elég is arra, hogy egy váratlan helyzetben az eladással megoldódjanak a nehézségek, de egy 10 vagy több ingatlanból álló portfóliót már nem egyszerű kézben tartani.

Kényszervásárlók

Azok, akiknek ingatlant kell venniük, mert családalapítás vagy bővülés, össze- esetleg szétköltözés vár rájuk sok szempontból vesztesei az elmúlt időszaknak. A fiatal házasoknak vitathatatlan könnyítés a CSOK és a Babaváró, de a piacon ezeknek a támogatásoknak jelentős az árfelhajtó szerepe.

Akik nem jogosultak családtámogatásra, azoknak a fix kamatozású hitelek jelenthetnek segítséget. Az infláció miatt a törlesztők egyre könnyebben fizethetővé válnak – hívja fel a figyelmet Vincze Krisztián a GV Hitelközpont vezetője. Emellett a szakértő megemlítette azt a júliustól érvényes rendelkezést is, ami lehetővé teszi, hogy könnyebben lehessen lakáscélra felhasználni az egészségpénztári megtakarítást.

Jelenleg az ingatlanok ára magasan van, de mivel kevés a vevő, az ár, általában, alkuképes. Ebben sokat tudnak segíteni a képzett és tapasztalt ingatlanközvetítők. A befektetőknek már kevéssé éri meg téglába tenni a pénzt, a várt piacbővülés ugyanis elmaradt. Azoknak, akik költöznének nem éri meg halogatni a vásárlást, mert árcsökkenésre nem számíthatnak, ugyanakkor az alkuval jelentősen letornázhatják az árat.

A családtámogatás mellett vannak mindenki számára elérhető lehetőségek is. Ilyen a fix kamatozású hitel és az egészségpénztári befizetések felhasználásának könnyítése is. A jelenlegi helyzetben sokat számít, hogy megfelelő hitel- illetve ingatlanszakértő segítse az adásvételt, mert jelentősen csökkenthetik a szakemberek a költségeket, mivel ismerik a lehetőségeket és látják a piaci folyamatokat is.