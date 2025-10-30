Kezdőlap Gazdaság Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket
GazdaságHírek
No menu items!

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

AzÜzlet.hu

  • Beigazolódtak az ingatlan.com áprilisban és májusban megfogalmazott várakozásai az önazonossági törvény kapcsán: a budapesti kerületeket is elérte szabályozási hullám, mivel 2026 januárjától XVI. kerület is feltételekhez köti a beköltözéseket.
  • Az új szabályozás szerint a XVI. kerületben januártól elővásárlási jogot vezet be a résztulajdonok átruházása esetén az önkormányzat javára. Két ingatlantípus esetében pedig korlátozzák a beköltözést is: a nem lakás célú ingatlanban tilos lesz lakcímet létesíteni, a helyi előírásoknak megfelelő osztatlan közös tulajdonú kertvárosi ingatlanokba pedig legfeljebb hét személy költözhet be – plusz azok, akik a törvény által mentességet élveznek a korlátozás alól.
  • A rendeletből az olvasható ki, hogy az önkormányzat véget szeretne vetni a nagyobb ingatlanok feldarabolásával létrehozott, de a helyi szabályoknak nem megfelelő lakrészek adásvételének. Azt is meggátolnák, hogy a melléképületekből, garázsokból, tárolókból lakásokat alakítsanak ki.
  • Az ingatlan.com adatai szerint a kerületben az eladó lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 999 ezer forint, ami 28 százalékkal alacsonyabb a fővárosi átlagnál. Az osztatlan közös tulajdonú házrészeké 880 ezer forint körül alakul, ami a kerületi átlagnál is 12 százalékkal kevesebb.

Sok kisebb település után egy budapesti városrész, a XVI. kerület is él a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel. Ezzel beigazolódtak az ingatlan.com áprilisban és májusban megfogalmazott várakozásai, hogy a fővárosi kerületek is érintettek lehetnek a beköltözések szabályozásában. – derül ki az ingatlanhirdetési portál legfrissebb elemzéséből. A jövő évtől érvénybe lépő rendelet elővásárlási jogot ír elő az önkormányzatnak olyan esetekben, amikor egy ingatlannak csak egy résztulajdona cserél gazdát. Két ingatlantípus esetében pedig korlátozzák a beköltözést is: a nem lakás célú ingatlanban tilos lesz lakcímet létesíteni, a helyi előírásoknak megfelelő osztatlan közös tulajdonú ingatlanokba pedig legfeljebb hét személy költözhet be. A beköltözők száma ennél csak akkor lehet magasabb, ha az önazonossági törvény alapján mentességet élveznek. Az e-ingatlanügyvédek gyűjtése szerint a XVI. kerület már a 109. önkormányzat a sorban, aki rendeletben szabályozza a beköltözés feltételeit vagy elővásárlási jogot határoz meg az ingatlan adásvételek során.

Számítani lehetett rá

„Amikor a törvény megszületett, sokan úgy gondolták, hogy azt főként a kisebb települések fogják alkalmazni, de mi már április-májusban jeleztük, hogy a fővárosi kerületek is bekapcsolódhatnak a beköltözések és a helyi lakáspiac szabályozásába. Nem lennék meglepődve, ha további nagyvárosok vagy budapesti kerületek is élnének a törvény adta lehetőségekkel akár úgy is, hogy betelepülési hozzájárulást kérnek a máshonnan odaköltözőktől.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakember szerint a XVI. kerület szabályozása annyiban tér el a kisebb települések beköltözőkre vonatkozó feltételeitől, hogy a budapesti peremkerület az adásvétel tárgyát képező ingatlanokkal kapcsolatban fogalmaz meg elvárásokat, míg a kistelepülések inkább a beköltözők személyével kapcsolatban írnak elő feltételeket. A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek. Balogh László kifejtette, hogy a rendeletben azt a gyakorlatot is korlátozzák, amikor nagyobb alapterületű családi házakból alakítanak ki kisebb házrészeket, és ezeket is osztatlan közös tulajdonú ingatlan formájában dobják piacra. Ezek a házrészek általában kedvezőbb áron cserélnek gazdát, de hosszabb távon jogi kockázatokat is hordozhatnak.

Fejenként 200 ezres bírság is jöhet

Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint a XVI. kerületben az eladásra kínált használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 999 ezer forint, ami az 1,39 millió forintos jelenlegi budapesti átlagos szintnél 28 százalékkal alacsonyabb.

Az osztatlan közös tulajdonú XVI. kerületi házrészek esetében az átlagos négyzetméterár 880 ezer forintot tesz ki, ami a kerületben elérhető összes használt lakóingatlan átlagos négyzetméteráránál 12 százalékkal kevesebb. „Az osztatlan közös tulajdonú házrészek esetében a vevők és az eladók beárazzák, hogy ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonviszonyai és az ingatlanhasználatuk jóval bonyolultabbak a szokásosnál. Ráadásul nem is minden bank ad hitelt ilyen lakrészek vásárlására, ami miatt a forgalomképességük is kisebb” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője. Hozzátette: „Jövőre még drasztikusabban csökkenhet a településképi eljárásban érintett osztatlan közös tulajdonú ingatlanoknak az értéke, mivel a lakcímkártya nélküli beköltözők nem csak a helyben igénybevehető közszolgáltatásoktól esnek el, de az új rendelet értelmében személyenként még 200 ezer forintos bírságot is kaphatnak.”

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
Tovább
Gazdaság

KSH: 2025 harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal meghaladta a 2024. harmadik negyedévit

Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye stagnált.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

Gazdaság
A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább

KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

Gazdaság
Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
Tovább

A zsúfolt plázákban a higiénia is közös felelősség

Egészség-ügy
Szakértői tippek a biztonságos karácsonyi készülődéshez
Tovább

KSH: 2025 harmadik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal meghaladta a 2024. harmadik negyedévit

Gazdaság
Az előző negyedévhez képest - a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint - a gazdaság teljesítménye stagnált.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.
Tovább
Hírek

Adzsman – Az autentikus emírség, ahol a hagyomány találkozik a jövővel

A Heritage Trail az Adzsman Vision 2030 stratégia egyik kiemelt projektje, amely az emírség elkötelezettségét tükrözi a kulturális örökség megőrzése és az autentikus turisztikai élmények iránt.
Tovább
Hírek

Az adócsalás ódivatú, a kiberbűnözés a divat

A kormányzati korrupcióellenes stratégia elsősorban a felderítés, az átláthatóság és a megelőzés megerősítésére irányul.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Agrár

Magyar gabonasiker: van amiben a TOP kategóriában Európában

Az Akcenta szakértőinek elemzése szerint 2024-ben 1,93 milliárd euró értékben értékesítettünk gabonát külföldön (+14% éves összevetésben)
Tovább
Gazdaság

Nyugat-Magyarországon a legnagyobb a kereslet felújítandó lakásokra

Budapesten a felújítandó lakások aránya az év eleje óta átlagosan 8,6 százalék, és szeptemberben is 9 százalék körül alakult.
Tovább
Gazdaság

Megduplázzák a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét

A cél a vállalkozások likviditási terheinek enyhítése, a működési biztonság és a beruházási hajlandóság támogatása.
Tovább
Cégvilág

Ezért fékezett be a magyar export

Az előző negyedévben a nagyvállalatok 3,2 százalékos exportárbevétel-növekedésre számítottak, most átlagosan 0,1 százalékos csökkenést várnak
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább
Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Beigazolódtak a várakozások: már Budapesten is korlátozzák a beköltözéseket

A XVI. kerület korlátozásai ugyanis véget vethetnek annak az egyre gyakoribb jelenségnek, hogy melléképületekből, garázsokból, tárolókból alakítanak ki lakásokat, amiket osztatlan közös tulajdonú ingatlanokként értékesítenek.

KSH: a vendégek száma 8,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,6 százalékkal meghaladta az egy évvel...

Összesen 28 913 turisztikai szálláshely, ezen belül 2759 kereskedelmi, illetve 26 154 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
© 2025 | www.azuzlet.hu