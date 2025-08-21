Kezdőlap Gazdaság Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át
GazdaságHírek
No menu items!

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

AzÜzlet.hu

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

Az egészségpénztárak szolgáltatásaival jelentősen csökkenthetjük a beiskolázás költségeit, amelyek évről évre csak drágulnak. A Bank360 számításai alapján már egyetlen gyerek beiskolázása is közel 83 ezer forintba kerülhet, ez az összeg pedig magasabb is lehet, ha valamilyen elektronikai eszköz, például laptop vagy tablet beszerzésére is szükség van a tanév kezdete előtt. A költségek egy részét szerencsére máshonnan is fedezhetjük, mint saját zsebből. Jó megoldást jelenthetnek az önkéntes pénztárak önsegélyező szolgáltatásai, amelyek segítségével a gyerekvállalással, gyerekneveléssel kapcsolatos termékeket, szolgáltatásokat is lehet finanszírozni.

A gyerekneveléssel kapcsolatban számos célra el lehet költeni a számlán lévő pénzt:

  • születési támogatás,
  • babaápolás,
  • gyerekgondozási támogatás,
  • gyereknevelési támogatás,
  • beiskolázási támogatás.

Ezek közül az utóbbi, a beiskolázási támogatás nem csak az iskolás korú gyerekek esetében nyújthat segítséget. A támogatási forma egészen óvodás kortól kezdve az egyetemi évekig igénybe vehető, és nem csak a tanszerek megvásárlására, hanem olyan célokra is felhasználható, mint ruházat, tandíj, kollégiumi díj vagy albérlet megvásárlása, kifizetése. A támogatás összege az idei évben maximum 290 800 forint/gyerek. (Ez az összeg úgy jön ki, hogy a maximális összeg az adott év első napján érvényes havi minimálbér összegével egyezik meg.)

A beiskolázási támogatás már óvodás gyerekek esetén is igénybe vehető – ekkor ruházatra, taneszközök és tankönyvek megvásárlására lehet elkölteni. Általános- és középiskolás gyerekek esetén a felsoroltakon túl még sporteszközökre, hangszerre és kötelező olvasmány beszerzésére is felhasználható a támogatási forma. A főiskolás és egyetemista gyerekek esetén pedig tandíjra, kollégiumi vagy albérleti díjra, valamint térítési díjra (például pótvizsgákra) fordítható a támogatás. A támogatás továbbá digitális taneszközökre digitális taneszköz (pl. laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató, szkenner) is fordítható.

A támogatás az egészségpénztárhoz 120 napon belül beküldött számlák után vehető igénybe. Óvodás és iskolás gyerekek esetén a családi pótlékra való jogosultság idején, míg egyetemista, főiskolás gyerekek esetén azok 25 éves koráig vehető igénybe a szolgáltatás. A korábbi szabályokhoz képest könnyítést jelent, hogy már nem kell 180 napot várni a pénztári kifizetéssel az egyéni és munkáltatói befizetések jóváírásától számítva, azok azonnal felhasználhatók.

Hogyan lehetek pénztári tag?

A fenti lehetőségekkel csak azok élhetnek, akik tagjai valamelyik egészség- vagy önsegélyező pénztárnak. A két pénztári forma elméletileg különbözik egymástól, ám mindkettőnek lehetősége van a másik funkciójának felvételére. Ezt jellemzően meg is teszik, így a gyakorlatban az a jellemző, hogy egészségpénztári tagként önsegélyező pénztári szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, és fordítva – magyarázzák a Bank360 szakértői.

A fenti szolgáltatások igénybevételéhez ki kell töltenünk egy belépési nyilatkozatot, amit akár online is megtehetünk. A csatlakozás feltétele, hogy elfogadjuk az adott pénztár alapszabályát, illetve vállaljuk, hogy fizetjük a jellemzően havi pár ezer forintos pénztári tagdíjat. Belépéskor egyébként a pénztárak kötelesek átvilágítani az ügyféljelölteket, így el kell juttatnunk számukra a személyi igazolványunkat és a lakcímkártyánkat, illetve azok másolatát.

A belépést követően saját számlánk lesz a pénztárnál, amelyre be kell fizetni a pénztár által meghatározott minimum összeget, ez jellemzően néhány ezer forint. Ettől felfelé természetesen eltérhetünk. Ez két szempontból is előnyös: egyrészt, a befizetett összeget a pénztár alacsony kockázatú eszközökbe fekteti, ráadásul az elért hozam kamatadómentes. Másrészt, a befizetésünk után 20% adó-visszatérítést kapunk a pénztári számlára, amelynek maximuma évi 150 ezer forint. Ahhoz, hogy a maximumot vissza tudjuk igényelni, évente legalább 750 ezer forint befizetésére van szükség.

A csatlakozás után megvásároljuk az iskolakezdéshez szükséges tanszereket, eszközöket, majd a pénztári igénylőlap segítségével, és a kifizetett számlák beküldésével megigényeljük a támogatást. Amennyiben pedig van elérhető fedezet a számlán, úgy az igényelt összeget átutalják a bankszámlánkra.

Azáltal tehát, hogy a tanszereket nem pusztán megvásároljuk, hanem előtte átfuttatjuk a pénztári számlán, a következő évben visszakapjuk a pénzünk jelentős részét.

Másra is használhatjuk az egészségpénztárak szolgáltatásait

Persze az egészség- és önsegélyező pénztárak számos egyéb szolgáltatással rendelkeznek, többek között lakáshitel támogatással, álláskeresési támogatással, orvosi szolgáltatásokkal stb. Így, ha mondjuk a beiskolázási támogatást éppenséggel nem is tudjuk igénybe venni, szinte biztos, hogy valamilyen egyéb szolgáltatás számunkra is hasznos lehet.

Kapcsolódó cikkek

Élelmiszeripar

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.
Tovább
Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Gazdaság
Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
Tovább

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Élelmiszeripar
Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.
Tovább

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Gazdaság
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Gazdaság
Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.
Tovább
Gazdaság

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Tovább
Gazdaság

Devizapiac – Erősödött kissé reggelre a forint

Az euróval és a svájci frankkal szemben kissé erősödött, a dollár ellenében nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Gazdaság

Dráguló ingatlanok és hitelroham: indul az Otthon Start

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd  pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Gazdaság

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.
Tovább
Hírek

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább
Bank

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Beiskolázás okosan: így kaphatod vissza az elköltött pénz 20%-át

Közeleg a szeptember, a gyerekes családoknál már gőzerővel folyik a beiskolázáshoz szükséges eszközök beszerzése. Mindez sokak számára jelentős anyagi megterhelést jelenthet, már egyetlen gyerek beiskolázása is több százezer forintba kerülhet attól függően, hogy a hagyományos tanszereken túl szükség van-e valamilyen drágább elektronikai eszköz (laptop, tablet) beszerzésére is. Ilyenkor segítséget nyújthatnak az önsegélyező és egészségpénztárak, amelyek többek között a gyerekneveléssel, gyerekvállalással kapcsolatban is nyújtanak szolgáltatásokat a pénztártagok számára.

Összefogással javítható a magyar hagyma piaci pozíciója

Az időjárás is kedvezett idén a hazai hagymatermesztésnek. A jó szezon azonban nem csak hazánkra jellemző, európai versenytársaink is kiváló termést várnak, ami akár túlkínálathoz és dömpingárakhoz is vezethet. A magyar hagyma versenyképessége elsősorban megfelelő fajtahasználattal, a tárolókapacitások fejlesztésével, illetve a termelők összefogásának erősítésével növelhető.
© 2025 | www.azuzlet.hu