Bele kell húzni, ha valaki az idei jövedelmi feltételekkel akar lakáshitelt

2026. január 1-től változik a Magyar Nemzeti Bank adósságfék-rendelete, emiatt bizonyos jövedelmi szinteknél csökken a maximálisan felvehető hitel összege. Bár a módosítás csak jövőre lép hatályba, már most foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis nem a hiteligénylés benyújtásának, hanem a hitelbírálatnak az időpontjában hatályos szabályozást veszi figyelembe a bank.
Ezért azoknak, akik a szigorúbb, jövő évi feltételek miatt nem kapnák meg a szükséges hitelösszeget, minél hamarabb lépniük kell, hogy a hitelbírálat még idén megtörténhessen – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.
2026. január 1-től módosul a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó része.
A hatályos rendelet szerint 600 000 forint alatti nettó igazolt jövedelemmel a kereset legfeljebb 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre egy legalább 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelnél, míg 600 000 forinttól 60 százaléknál ránt be az adósságfék – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
Eszerint például 500 000 forint bejelentett alkalmazotti bérrel legfeljebb 250 000 forint lehet egy újonnan felvett lakáshitel törlesztője, míg 650 000 forintnál akár 390 000 forintig is el lehet menni – feltéve, hogy az igénylőnek nincs más hiteltartozása.
Kiket érint a JTM-változás?
Jövőre a 600 000 forintos korlát emelkedik meg 800 000 forintra, ami azt jelenti, hogy a 600 000 és 799 999 forint nettó kereseti sávban kevesebb hitelre lesz elegendő ugyanaz a jövedelem. Ez sok Otthon Start hitelt igénylőt érint, különösen akkor, ha azt CSOK Plusszal vagy piaci lakáshitellel is kombinálnák, ami magasabb hitelösszeget, ezzel pedig magasabb havi törlesztőt is jelenthet. (A JTM-módosítás nem csak a jelzáloghiteleket, hanem a fedezetlen hiteleket, például a személyi kölcsönöket is érinti, így jövőre itt is szigorodnak a feltételek.)
A változás a BiztosDöntés.hu szakértője szerint látszólag keveseket érint, hiszen a KSH augusztusi adatai szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete 472 600 forint volt, míg a lakosság fele havi 394 300 forintnál kevesebből gazdálkodik. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a bankoktól kapott információk alapján az Otthon Start hitelt az igénylők 30-50 százaléka adóstárs bevonásával veszi fel, ebben az esetben pedig mindkettőjük jövedelmével számolnak a pénzintézetek.
Mivel a bankok a hitelbírálat idején hatályos JTM-szabály alapján kalkulálnak, azoknak a lakáshitel felvétel előtt állóknak, akik a kritikus jövedelmi sávba esnek, és kérdéses, hogy jövőre megkapnák-e a szükséges hitelösszeget, érdemes minél hamarabb beadni a hiteligénylésüket.
Az igénylés benyújtását követően ugyanis akár egy hét is eltelhet az értékbecslés elvégzéséig, az esetleges hiánypótlások pedig ugyancsak késleltethetik a folyamatot. Ezen kívül azzal is számolni kell, hogy a karácsonyi ünnepek alatt a bankok zárva tartanak, de a szabadságolások miatt a banki folyamatok lassulására is számítani lehet az év utolsó napjaiban.
Ezért a lakáshitel igénylés előtt állóknak célszerű felgyorsítaniuk az igénylési folyamatot, akár előzetes hitelbírálattal, valamint figyelni a szükséges dokumentumok benyújtására, hogy lehetőleg ne legyen szükség hiánypótlásra.
Az Otthon Start akciók miatt is érdemes lehet sietni
A bankok között erős a verseny az Otthon Start hitelt igénylő ügyfelekért, így komoly kedvezményeket és akár több százezer forintos jóváírásokat adnak számukra. Ezek azonban sok esetben határidőhöz kötöttek, amelyek egy része év végén lejár, bár Fülöp Norbert Attila szerint számítani lehet az akciók meghosszabbítására.
Az Ersténél nincs határideje az akciónak, amelyben a 200 000 forint jóváírást további 160 000 forint bónusz egészíthet ki vagyon- és törlesztési biztosítás kötésekor, valamint párban történő új számla nyitásakor.
A Gránit Bank csak akkor garantálja a 2,85 százalékos kamatot és a 200 000 forint jóváírást, ha a hitelt 2025. november 30-ig befogadják, illetve 2025. december 31-ig folyósítják. Ezen kívül az adósoknak vállalniuk kell, hogy havonta együtt legalább 250 000 forint jövedelmet érkeztetnek a Gránit Banknál vezetett számlájukra már a kölcsön folyósítását megelőzően és a teljes futamidő alatt.
A MagNet Banknál is akkor jár csak a 100 000 forint értékű IKEA elektronikus utalvány, ha a hiteligénylést december végéig befogadják, de itt feltétel még a közvetlen, hitelközvetítő nélküli igénylés, a legalább 10 millió forintos hitelösszeg és a MagNet bankszámla megléte is.
A CIB Bank azoknak az Otthon Start igénylőknek ad 250 000 forint jóváírást, akik 2025. december 31-ig hiánytalanul beadják a hitelkérelmüket, a folyósítás pedig 2026. február 28-ig megtörténik.
Az Erstén kívül is vannak ugyanakkor bankok, amelyek visszavonásig biztosítják az akciójukat: a K&H 200 000 forintot, az UniCredit Bank egy havi törlesztőt, de legalább 100 000 forintot, míg az MBH Bank 200 000 forintot ír jóvá. Utóbbi újabb 20 ezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylő a Fundamenta-Lakáskasszánál lakás-takarékpénztári szerződést is köt a hiteligénylés benyújtása és a folyósítás között.