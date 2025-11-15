Bele kell húzni, ha valaki az idei jövedelmi feltételekkel akar lakáshitelt

2026. január 1-től változik a Magyar Nemzeti Bank adósságfék-rendelete, emiatt bizonyos jövedelmi szinteknél csökken a maximálisan felvehető hitel összege. Bár a módosítás csak jövőre lép hatályba, már most foglalkozni kell a kérdéssel, ugyanis nem a hiteligénylés benyújtásának, hanem a hitelbírálatnak az időpontjában hatályos szabályozást veszi figyelembe a bank.

Ezért azoknak, akik a szigorúbb, jövő évi feltételek miatt nem kapnák meg a szükséges hitelösszeget, minél hamarabb lépniük kell, hogy a hitelbírálat még idén megtörténhessen – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.