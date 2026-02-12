Hirdetés
Beleáll a drónfenyegetésbe az EU

AzÜzlet.hu

fotó:freepik

Az Európai Bizottság új, átfogó cselekvési tervet mutatott be a drónok által jelentett, egyre összetettebb biztonsági kockázatok kezelésére. Az elmúlt években az Európai Unió területén megszaporodtak az ellenséges átrepülések, légtérsértések, repülőtéri fennakadások, valamint a kritikus infrastruktúrát, a külső határokat és a köztereket érintő incidensek. A fenyegetés nemcsak a hagyományos drónokra, hanem a nagy magasságban közlekedő eszközökre – például meteorológiai ballonokra – is kiterjed.

A most bemutatott akcióterv célja, hogy egységes uniós választ adjon ezekre a kihívásokra, erősítve a tagállamok közötti együttműködést és szolidaritást. A kezdeményezés elsősorban a polgári belbiztonsági dimenzióra koncentrál, ugyanakkor szorosan kapcsolódik a védelempolitikai fejlesztésekhez, és hangsúlyosan épít a civil–katonai szinergiákra.

Négy stratégiai prioritás

A Bizottság a tagállamok nemzeti intézkedéseit kiegészítve négy fő prioritás mentén kíván fellépni:

  • a felkészültség és ellenállóképesség növelése,
  • a felderítési kapacitások fejlesztése,
  • a reagálási mechanizmusok összehangolása,
  • valamint az európai védelmi készültség megerősítése.

A felkészültség javítása érdekében a Bizottság új technológiai fejlesztési és ipari felfutási modellt javasol. Ennek része egy civil–katonai ipari térkép elkészítése a beruházások ösztönzésére, egy uniós ellen-drón kiválósági központ létrehozása, valamint tanúsítási rendszer kidolgozása az ellen-drón rendszerek számára. Emellett megalakulna egy Drón- és Ellen-drón Ipari Fórum is, amely a gyártók és a döntéshozók közötti párbeszédet segítené.

A Bizottság külön „Drónbiztonsági csomagot” is előkészít, amely korszerűsítené a polgári drónokra vonatkozó szabályozást. Ennek része lehet egy „EU Trusted Drone” minősítés bevezetése, amely a biztonságos és megbízható eszközöket jelölné a piacon, valamint a beszállítói láncok kockázatelemzésének összehangolása.

5G és mesterséges intelligencia a levegőbiztonság szolgálatában

A drónok észlelése és azonosítása kulcsfontosságú a fenyegetések kezelésében. A Bizottság szerint elengedhetetlen egy egységes, integrált légtérfigyelő rendszer kialakítása, amely képes megkülönböztetni a legitim és a rosszindulatú eszközöket.

A jövőben a több szenzorra épülő, mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek, valamint az 5G-hálózatok játszhatnak kulcsszerepet a valós idejű nyomon követésben. A Bizottság ezért pályázati felhívást indít a tagállamok és az ipari szereplők számára 5G-alapú drónérzékelési megoldások tesztelésére és gyors bevezetésére.

Közös fellépés és iparfejlesztés

Bár a konkrét ellenintézkedések elsődlegesen tagállami hatáskörbe tartoznak, az EU koordinációval és közös beszerzésekkel kíván hozzáadott értéket teremteni. A tervek között szerepel közös ellen-drón rendszerek beszerzése, mesterséges intelligenciára épülő európai „Command and Control” rendszerek fejlesztése, valamint akár gyorsreagálású ellen-drón egységek létrehozása is.

A Bizottság évente nagyszabású uniós szintű ellen-drón gyakorlat megszervezését is javasolja, hogy tesztelje a határokon átnyúló együttműködést. Emellett tovább erősítené a Frontex technológiai kapacitásait a határvédelem terén.

A cselekvési terv egyben iparpolitikai eszköz is: a Bizottság a versenyképes európai drónökoszisztéma kiépítését, az innováció ösztönzését és a tömeggyártás felgyorsítását célozza. A Horizon Europe, az Európai Védelmi Alap és más uniós programok továbbra is finanszírozási hátteret biztosítanak a fejlesztésekhez.

Dinamikus keretrendszer

A Bizottság hangsúlyozza: a cselekvési terv dinamikus folyamat, amely a fenyegetések változásával párhuzamosan módosulhat. A végrehajtás koordinálására stratégiai mechanizmus felállítását is fontolóra veszik, valamint azt javasolják, hogy a tagállamok nevezzenek ki nemzeti drónbiztonsági koordinátorokat.

Az uniós kezdeményezés egyszerre válasz a növekvő biztonsági kockázatokra és lehetőség az európai technológiai szuverenitás erősítésére – egy olyan területen, ahol a geopolitikai és gazdasági érdekek egyre szorosabban fonódnak össze.

