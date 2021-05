Belgiumból érkezett a K&H új vezérigazgatója

Guy Libot-t, a KBC Csoport korábbi pénzügyi szenior ügyvezető igazgatóját nevezték ki a K&H Csoport vezérigazgatójává. Az új vezető korábban már dolgozott négy évig a K&H-nál.

A K&H Csoport közölte: Guy Libot hosszú és széles körű nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szektorban, a világ különböző részein és a belga KBC Csoporton belül is több helyen dolgozott. A K&H-t és Magyarországot is jól ismeri, hiszen 2006 júniusa és 2010 szeptembere között a magyarországi K&H Bank vezérigazgató-helyetteseként a vállalati banki területet vezette. Kinevezését már a magyar hatóságok is jóváhagyták.

A KBC Csoport igazgatótanácsa David Moucheron-t, a K&H Csoport korábbi vezérigazgatóját a KBC Csoport végrehajtó bizottságába és egyben a KBC Bank Belgium vezérigazgatójává nevezte ki.

A K&H Bank 2020-ban jó pénzügyi teljesítményt nyújtott, 42,3 milliárd forint nettó nyereséget ért el, ami éves összehasonlításban 6 százalékos növekedés. A hitelpiaci részesedése minden szegmensben dinamikusan nőtt. A K&H összesen 620 milliárd forintnyi új hitelt helyezett ki tavaly, ami éves összevetésben 23 százalékos bővülés; teljes hitelvolumene 1900 milliárd forintra emelkedett.