Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

A Penny átlagosan 8 százalékkal emeli az értékesítésben és a logisztikában dolgozók bérét
A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékkal, a központi területeken átlagosan 6 százalékkal emeli dolgozói bérét – közölte az áruházlánc pénteken.
A tájékoztatás szerint a bérfejlesztésen túl a vállalat 2026-ban is biztosít juttatási csomagot a munkavállalóknak. Ennek része a többi között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a Penny-üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti, saját gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 30 forint költségtérítést vállal.
Ezen felül a Penny tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet, és olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül. Ezek között említették a mindennapi kiadások támogatását, a lakhatást, az egészségmegőrzést vagy a hosszabb távú megtakarítást.
A közleményben Silke Janz, a Penny Magyarország HR-területért felelős vezetője ismertette: több mint 5400 dolgozót foglalkoztatnak országszerte, az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottak béremelésre.
A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. nettó árbevétele 2024-ben 518,626 milliárd forint volt.
A Tesco átlagosan 7,2 százalékkal emeli dolgozói bérét
Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét – tájékoztatott a vállalat, valamint a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és az Egyenlő.hu – a modern szakszervezet közös közleményben pénteken.
A tájékoztatás szerint az áruházi munkatársak 8 órás alapbére március 1-től bruttó 418 ezer forintra emelkedik a Tescónál, míg az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra.
A cafeteria-csomag keretösszegét a vállalat az elmúlt két évben 25+25 százalékkal emelte, ami így jelenleg minden 8 órás munkavállalónál egységesen bruttó 301 ezer forint.
Az elmúlt években a Tesco által kialakított juttatási csomag összértéke a 2026/27-es pénzügyi évben már 5 milliárd forint.
A csomag tartalmazza a 400 ezerről 450 ezer forintra nőtt kedvezménykerettel elérhető 15 százalékos dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint a kilométerenként 30 forintról 40 forintra emelt munkába járási költségtámogatást.
A közleményben Túróczi Norbert, a Tesco-Global Zrt. HR igazgatója ismertette: 2017 és 2026 között közel 40 milliárd forintos bérfejlesztést hajtottak végre, ebből csak 2022 és 2026 között 21,7 milliárd forintos ráfordítással 49 százalékkal emelték a fizetéseket.
Emellett a törvényi előírásokon túlmutató rugalmas munkavégzési formákat, speciális szabadságtípusokat és egyéb széles körű támogatásokat biztosítanak.
A nyilvános cégadatok szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. a 2024. március 1. és 2025.február 28. közötti üzleti évben 750 milliárd forint nettó árbevételt és 10,5 milliárd forint veszteséget könyvelt el. Egy évvel korábban 721,6 milliárdos nettó árbevételt és 21,5 milliárdos veszteséget realizált.