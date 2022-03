Beszerzésimenedzser-index: átlag feletti február

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított februári értéke 53,2 pont lett, és továbbra is bővülést jelez. A válaszadók az előző hónaphoz képest 11. hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be – közölte a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság.

A korábbi februárokkal összevetve az idei érték felülmúlja a hosszú távú februári átlagot (52,9), és az elmúlt három év átlagát (52,3), és a tizenharmadik legmagasabb februári érték.

A felmérésben vizsgált részindexek nagyobb része nőtt januárhoz képest. A változások mértéke egy esetben sem érte el az 5 százalékpontot.

A BMI 50 százalék feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50 százalék alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal.

Közölték, hogy a részindexek a januárban mért értékeikhez képest kissé és – egy kivétellel – pozitív irányban változtak.

Így a BMI-t alkotó részindexek is kedvező képet mutatnak összességében: az új rendelések mennyisége továbbra is nagyon dinamikusan bővült, és a vásárolt készletek mennyisége indexének üteme is erősebben alakult. A termelt mennyiség és a foglalkoztatottság alindexeinek bővülő üteme megmaradt. A szállítási átfutási idő értéke ismét nagyon alacsony maradt és az átfutási idők hosszabbodását jelzi számos válaszadónál, az üteme némileg erősödött.

A foglalkoztatottsági index értéke 50,0 pont fölött maradt ebben a hónapban, ötödik alkalommal egy hónap változatlanság után. Az elmúlt időszakban alapvetően 50,0 pont körül mozgott az index.

A beszerzési mennyiség indexe nőtt januári értékéhez képest, és 50,0 pont fölött van tizenegyedik alkalommal két hónap szűkülés után.

A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont felett maradva további nagyon erős árnövekedést jelez.

Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazítással tizenkilencedik hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta a legnagyobb februári.

A késztermékkészletek indexe februárban magasabb lett az előző hónaphoz képest, és enyhe bővülésre utal. A korábbi februári értékeket nézve az idei átlag feletti. Jelezték: 2018-ban hat bővülő hónapot mértek, 2019-ben tizenegyet, 2020-ban ismét hatot, 2021-ben pedig tizet.

A külpiaci mutatók közül az importindex értéke nőtt januárhoz képest, és 50,0 pont fölött maradt. A szezonális kiigazítással az index egy hónapja jelezte az import mennyiségének csökkenését egy havi bővülést követően, ennek lett most vége tizedik hónapja. A másik külpiaci mutató, az exportindex esetében hasonló a folyamat: az index értéke nőtt az előző hónaphoz képest, és 50,0 pont fölé kerülve jelzi az export mennyiségének bővülését első hónapja.

Februárban hiány volt acélból, alapanyagból, alumíniumból, chipből, címkéből, csomagolóanyagból, fémből, fóliából, kartonból, kiszerelési anyagból, konténerből, kötőelemből, lemezből, lisztből, margarinból, műanyagból papírból, polietilénből, ragasztóanyagból, speciális elektronikai eszközökből, tömítőből és vasból.