BÉT – A Mol és a Richter húzta vissza a BUX-ot

Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 526,74 pontos, 1,34 százalékos csökkenéssel, 38 782,16 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 38,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy jelentősen csökkent a magyar részvényindex, ezzel alulteljesítve mind az európai, mind a tengerentúli tőzsdéket.

A vezető részvények közül a Mol szerepelt a leggyengébben. Az egész európai olajszektor jelentősebb mínuszokat mutat, de a Mol ehhez képest is enyhén alulteljesítő volt, annak ellenére, hogy a 2000 forintos technikai szint fölött zárt, és a nap folyamán sem volt az alatt. Az OTP minimálisan csökkent, így a papír 12 ezer forintos technikai szint alatt végzett. A Richter is gyengült, azonban a Magyar Telekom pluszban fejezte be a kereskedést hétfőn – fejtette ki az elemző.

A Mol árfolyama 70 forinttal, 3,36 százalékkal 2014 forintra esett, 7,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 30 forinttal, 0,25 százalékkal 11 930 forintra csökkent, forgalmuk 21,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,31 százalékkal 388 forintra erősödött, forgalma 340,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 115 forinttal, 1,59 százalékkal 7125 forintra gyengült, a részvények forgalma 7,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3440,21 ponton zárt hétfőn, ez 27,38 pontos, 0,79 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.