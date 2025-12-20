Kezdőlap Bank BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding
BankHírek
BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding

Debütált a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájában a magyar startup-ökoszisztéma egyik legaktívabb befektetési és tudásipari szereplője, az STRT Holding Nyrt. – közölte a Budapesti Értéktőzsde pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a Balogh Petya angyalbefektetőhöz köthető társaság alig 24 hónappal a BÉT Xtend piacán való megjelenését követően kezdeményezte átlépését a szabályozott piacra, amelyhez kapcsolódóan nyilvános részvénykibocsátást (IPO) is végrehajtott.

A növekedési és befektetési célok finanszírozását célzó részvényjegyzéssel az STRT végül 1,35 milliárd forint értékben vont be tőkét részvényenként 900 forintos áron.

Az STRT Holding a 2023-as alapítása óta vagyonkezelőként építette fel működését, befektetéseit közvetlenül és leányvállalatain keresztül valósította meg. Tevékenysége elsősorban technológiai fókuszú startupokra irányul, amelyek piacra lépését, növekedését és skálázódását inkubációs és akcelerációs programokkal támogatja – ismertették a közleményben.

A vállalat portfólióját 2024-ben tovább erősítette a Kürt Akadémia oktatási üzletágának megvásárlása, és a saját alapkezelő, az STRT Alapkezelő Zrt. elindítása is, amely már intézményi befektetők számára kínál dedikált kockázati tőkealapokat.

2025 végére 100 feletti aktív befektetéssel az ország egyik legaktívabb kockázati tőke társaságává vált, érdekeltségébe tartozik több jelentős edtech, medtech, agritech és fintech vállalkozás, például a GenuForm-AI, az OpenMeter, a PastPay, a Genomate, a Molin-AI, a Giggle és a Lightyear.

A cég a közép-európai régió meghatározó technológiai és tudásipari szereplőjévé kíván válni, tíz éven belül akár 1000 startupban való tulajdonosi jelenlétet céloznak meg – írták a közleményben.

Kitértek arra, hogy a standard kategóriába történő bevezetésével párhuzamosan a holdingcég nyilvános tőkebevonást hajtott végre, amely 2025. november 24. és december 5. között zajlott. Az értékesítés keretében a lakossági és intézményi befektetők több mint 1,5 millió darab részvényre adtak be érvényes megbízást.

Az újonnan kibocsátott törzsrészvények végleges értékesítési ára egységesen 900 forint lett. A társaság így összesen 1,35 milliárd forint friss tőkét vont be, amelyet az STRT Holding a növekedési és befektetési célok finanszírozására fordít.

A közleményben Balogh Petya, az STRT Holding alapító-vezérigazgatója hangsúlyozta, ez a cég történetének legnagyobb tőkebevonása, aminek keretében 4 intézményi és közel 700 lakossági befektető jegyzett a vállalat részvényeiből.

Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója a közleményben kiemelte, az STRT Holding erős tőkepiaci nyitással debütált a BÉT Xtend piacán, és már a kezdetektől ambiciózus, tudatosan felépített növekedési pályát követett.

Alig két évvel a tőzsdei belépése után már a szabályozott piacon köszönthetik a társaságot, amely eltökéltségével, innovatív szemléletével, és a transzparens működés iránti elkötelezettségével illeszkedik a BÉT feltörekvő kibocsátói közé – tette hozzá a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

