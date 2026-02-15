BÉT – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten – kiemelkedő volt a Richter

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 126 964,02 ponton zárt, 2,36 százalékkal, 3066,32 ponttal alacsonyabban, mint az előző héten.

A heti forgalom 109,16 milliárd forint volt az előző héten elért 152,96 milliárd forint után, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek a héten.

Hétfőn a BUX 0,14 százalékos csökkenéssel zárt, és ellentétesen mozgott a nemzetközi piacokkal. Miközben a Mol papírjai profitrealizáció után, 1,67 százalékkal csökkentek és az OTP részvényeinél is kisebb korrekció történt, a Richter folytatta az előző hét végi emelkedését és hétfőn új történelmi csúcsot ért el 11 820 forinton. A Richter esetében a befektetői érdeklődés a társaság amerikai stratégiai partnerének (AbbVie) kedvező pénzügyi jelentése után nőtt meg a gyógyszerrészvény iránt.

Kedden a nemzetközi hangulat mozgatta a kereskedést, kibocsátói hírek nem befolyásolták az árfolyamokat, a BUX 0,37 százalékot emelkedett.

Szerdán a kereskedést a kockázatkerülő befektetői hangulat határozta meg, a részvénypiacot befolyásoló jelentősebb hírek nem érkeztek. Mindezek hatására a BÉT részvényindexe 0,68 százalékkal csökkent, a vezető papírok közül leginkább a Mol gyengült, 1,81 százalékkal, korrigálva a januári jelentős emelkedését.

Csütörtökön a BÉT 0,58 százalékos emelkedéssel zárt, kissé jobban mint a nyugati tőzsdék, amelyekre erősebben hatott az Egyesült Államokból érkezett friss adat a használtlakás-forgalom visszaeséséről, amelyből az elemzők az amerikai gazdaság gyengélkedésére következtettek. A magyar piacon a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 0,99 százalékkal az OTP árfolyama nőtt.

Pénteken a BÉT 2,49 százalékos visszaeséssel zárt, és ezzel alulteljesítő volt a főbb európai piacokhoz képest, amelyek vegyes indexekkel fejezték be a kereskedést. Az esés mértékében az elmúlt időszakban tapasztalt jelentős emelkedést követő korrekció is szerepet játszott. A vezető részvények közül a legnagyobb, 3,74 százalékos esés az OTP-ben történt, az eladási hullám hatására a bankpapír forgalma meghaladta a 18 milliárd forintot. Az OTP jelentős gyengülése összefüggött azzal is, hogy a bankszektor Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is gyengült.

A héten a vezető részvények közül egyedüliként a Richter árfolyama emelkedett 1,92 százalékkal, pénteken a részvény 11 700 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 16,08 milliárd forintot.

A Magyar Telekom ára 0,61 százalékkal csökkent a héten, a részvény 1970 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,03 milliárd forintot tett ki.

Az OTP árfolyama a héten 2,67 százalékkal gyengült, pénteki záróára 39 420 forint volt, heti forgalma több mint 66,07 milliárd forint volt.

A Mol ára 5,53 százalékkal esett a héten, a részvény 3724 forinton zárt pénteken, heti forgalma 15,97 milliárd forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 076,43 ponton zárt, 95,85 ponttal, 0,94 százalékkal elmaradt az előző hetitől.