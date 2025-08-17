Kezdőlap Hírek BÉT - Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten
HírekTőzsde
No menu items!

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

AzÜzlet.hu

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 860,41 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, és 105 146,55 ponton, új történelmi csúcson zárta a pénteki kereskedést.

Az összforgalom az előző heti 92,57 milliárd forintról 55,54 milliárd forintra esett, a négy vezető részvény a Mol kivételével erősödött a héten, az emelkedést a Magyar Telekom vezette.

Hétfőn és kedden minimális csökkenéssel zárt a BUX, majd szerdán ismét új csúcsot ért el. A csütörtöki minimális indexcsökkenést követően a hét utolsó napján ismét a vevők kerekedtek felül, és mind az OTP, mind a BUX történelmi csúcson zárt pénteken.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, a gyorsjelentési szezont követő héten alacsonyabb lendülettel, de folytatódott az emelkedés a hazai részvénypiacon, amiből a Magyar Telekom vette ki leginkább a részét, míg a másik három blue chip – Mol, OTP, Richter – oldalazott. A következő hét elejének befektetői hangulatát nagyban befolyásolhatja majd a pénteki esti Trump-Putyin találkozó kimenetele – közölték.

A héten céláremelések érkeztek a Magyar Telekom és a Richter részvényeire. A távközlési papírra vonatkozó 12 havi célárát az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintról, továbbra is felülsúlyozásra ajánlva a részvényt.

A Jefferies befektetési bank 13 390 forintról 13 837 forintra emelte a Richter részvényeire vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. A részvényt követő 10 elemző közül 8 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja jelenleg a Richtert, a medián célárfolyam 12 510 forint – közölték.

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően, így két hét alatt 10,1 százalékkal erősödött a részvény. A távközlési papír pénteken 1918 forinton zárt, 3,8 milliárd forintos heti forgalomban.

Az OTP 0,79 százalékkal erősödött, pénteken új csúcson, 30 670 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 39 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 0,29 százalékkal emelkedett, a papír 10 510 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 5,3 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 0,73 százalékkal esett, a papír 2976 forinton fejezte be a hetet 4,3 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9283,88 ponton zárt, 122,47 ponttal, 1,34 százalékkal magasabban az előző hetinél.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet-táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú - mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke pénteken Zánkán,...
Tovább
Hírek

MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,
Tovább
Cégvilág

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

Hírek
Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően
Tovább

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Hírek
Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes...
Tovább

MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

Hírek
Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,
Tovább

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Cégvilág
Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően
Tovább
Hírek

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes...
Tovább
Hírek

MÁV: nem működik az online jegyvásárlás

Szombat délelőttől rendszerhiba miatt nem működik a jegyértékesítés az online csatornákon, a MÁV appban és a jegy.mav.hu felületen sem,
Tovább
Cégvilág

Negyedszer az első az Apple – a világ legértékesebb márkája

Idén már negyedszer egymás után áll az Apple a világ legértékesebb márkáinak az élén
Tovább
Bank

Az Otthon Start Program részleteiről egyeztetett Panyi Miklós a Bankszövetség képviselőivel

A Bankszövetség képviselőivel folytatott pénteki egyeztetésen sikerült tisztázni a még nyitott kérdéseket az Otthon Start Program részleteiről.
Tovább
Gazdaság

NGM: tovább szárnyal a Demján Sándor 1+1 Program

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Program keretében a tárca eddig 1325 magyarországi vállalkozás támogatásáról hozott döntést,
Tovább
Építőipar

Az építőanyag-piacon visszafogott volt a kereslet az első fél évben

Visszafogott volt a kereslet az építőanyag-piacon az első fél évben, de a jövőt tekintve optimisták az építőanyag-kereskedők
Tovább
Hírek

Még tart a nyár – számtalan program vár a fürdőkben

Tombol a nyár, hőségriadó is vár ránk a következő...
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

BÉT – Csökkenő forgalomban ismét új csúcson zárt a BUX a héten

Ismét a Magyar Telekom volt a legjobban teljesítő részvény a BÉT-en, jegyzése 5,5 százalékkal került feljebb az előző heti 4,6 százalékos emelkedést követően

Erzsébet Alapítvány: kiemelten fontos a táborozó gyermekek biztonsága

Nyáron hetente 4500 gyermek vesz részt egyszerre az összes Erzsébet-táborban, biztonságuk kiemelt fontosságú - mondta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke pénteken Zánkán,...
© 2025 | www.azuzlet.hu