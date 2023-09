BÉT – Csökkenő forgalomban nőtt a BUX a héten

Csökkenő forgalom mellett nőtt a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 56 856,01 ponton zárt pénteken, ami 1351,03 ponttal, 2,43 százalékkal magasabb, mint egy héttel korábban.

A részvénypiac heti forgalma 41,92 milliárd forint volt az előző heti 52,86 milliárd forint után, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek a héten, a Richter árfolyama pénteken 9435 forinton történelmi csúcsot ért el.

Hétfőn a kereskedés végére elromlott a hangulat a nemzetközi részvénypiacokon, ami hatással volt a magyar tőzsdére is. A BUX ugyanakkor pluszban tudott zárni, így a régióban is jól szerepelt, illetve kissé felülteljesítette a vezető európai tőzsdéket.

Kedden a Mol emelkedése húzta fel a BUX-indexet, amely 0,11 százalékos erősödésével enyhén felülteljesítő volt az európai piacokhoz képest. A Mol akkori jó teljesítménye részben az olaj árának további emelkedésével magyarázható.

Szerdán a BÉT nemzetközi összevetésben jól teljesített, a meghatározó nyugati tőzsdék ugyanis csökkenéssel zártak. A magyar részvénypiacot ezúttal szokatlan módon nem a vezető részvények mozgatták, hanem a kisebbek, azok közül is főleg a 4iG, amelyre egy amerikai befektetési társaság elemzése hívta fel a befektetők figyelmét.

Csütörtökön jelentős hullámzások voltak az európai tőzsdeindexekben, Budapesten ugyanakkor pozitív volt a kép. Az összeurópai negatív hangulatnak, amely a vártnál gyengébb eurózóna GDP-adatok miatt alakult ki, nem volt hatása a kereskedésre.

Pénteken délutánra megérkeztek a vevők a magyar részvénypiacra, emelkedett a BUX. A Richter teljesített a legjobban, történelmi csúcsot ért el.

Céláremelés érkezett az OTP-re a héten. A JP Morgan 14 900 forintról 17 800 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul felülsúlyozás – hívta fel a figyelmet összefoglalójában az Equilor.

A héten a Richter árfolyama 4,8 százalékkal emelkedett, a részvény 9395 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma meghaladta a 7,48 milliárd forintot.

A Mol árfolyama 0,23 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 2668 forinton zárt pénteken, heti forgalma 5,3 milliárd forint volt.

Az OTP ára a héten 2,65 százalékkal emelkedett, 14 340 forinton zárt pénteken, forgalma a héten 19 milliárd forint volt.

A héten a Magyar Telekom árfolyama 2,81 százalékkal csökkent, pénteken a papír 450 forinton zárt, heti forgalma 395,7 millió forintot tett ki.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 4729,51 ponton zárt a héten, ami 138,30 ponttal, 3,01 százalékkal magasabb az előző hetinél.