BÉT- Emelkedés várható a tőzsdén az elemző szerint

AzÜzlet.hu

Emelkedés várható hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 309,98 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 107 255,57 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt a pozitív tartományban indulhat a kereskedés.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is 31 865 forintnál húzódik támasz, míg 33 300 forintnál ellenállás, miután a múlt hetet a 32 500 forintos szint felett zárta a papír. Az OTP-részvények ára pénteken 380 forinttal, 1,17 százalékkal, 32 740 forintra erősödött, forgalmuk 15,1 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama visszaesett a 3043 forintos szint alá, amely így ismét ellenállást jelent, a következő támasz pedig 3000, majd 2966 forintnál látható. A társaság papírja pénteken 82 forinttal, 2,65 százalékkal, 3018 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt tartózkodik, mely 1737 forintnál jelent ellenállást, támasz 1689 forintnál húzódik. A távközlési részvény árfolyama 18 forinttal, 1,04 százalékkal, 1714 forintra esett pénteken, forgalma 430,9 millió forint volt.

A Richter tovább csökkent, 9500 forintnál látható erős támasz, míg 9870 forintnál ellenállási szint. A gyógyszerpapír árfolyama 75 forinttal, 0,77 százalékkal, 9615 forintra gyengült pénteken 2,5 milliárd forintos forgalomban.

