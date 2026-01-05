Kezdőlap Hírek BÉT - Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén
BÉT – Emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén

Emelkedéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hétfőn az év első kereskedési napján a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 78,39 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel 111 031,79 ponton zárt múlt kedden, 2025. december 30-án.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP-nél továbbra is 35 662 forintnál húzódik fontos ellenállás, míg 33 975 forintnál támasz. Kedden az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,26 százalékkal 35 100 forintra erősödött, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.

A Richter emelkedése megakadt az 50 napos mozgóátlagnál, amely jelenleg 9908 forintnál húzódik, míg támasz 9870 forintnál, alatta pedig 9705 forintnál látható.

Az előző kereskedési napon a Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,2 százalékkal 9865 forintra gyengült, a részvények forgalma 753,5 millió forintot ért el.

A Mol jegyzése a 200 napos mozgóátlag felett zárt, ami 2939 forintnál látható, alatta az 50 napos mozgóátlag jelenti a következő támaszt 2924 forintnál, míg felül 2966 forintnál látható ellenállási szint. Kedden a Mol 14 forinttal, 0,47 százalékkal 2940 forintra csökkent 990,2 millió forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyamában 1800 forintnál húzódik fontos szint, felül 1868 forintnál látható a következő erősebb ellenállás. A múlt kedden a Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,33 százalékkal 1792 forintra esett, forgalma 1,1 milliárd forint volt.

