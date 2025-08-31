BÉT – Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.

Az összforgalom 48,21 milliárd forintról 91,15 milliárd forintra nőtt heti összevetésben, a vezető részvények gyengültek.

A BUX csökkenéssel kezdte a hetet a kedvezőtlenre forduló nemzetközi hangulat miatt. A befektetők egyre kevésbé látnak esélyt az ukrajnai háború gyors lezárására, miután nem látszik előrelépés a tárgyalásokban. A visszaesést kedden emelkedéssel ellensúlyozta a tőzsdeindex, de a fellendülés átmenetinek bizonyult, a hét többi napját csökkenéssel zárta, pénteken 1 százalék feletti mértékben.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül kiemelte, hogy a jelentési időszak a 4iG, a CIG Pannónia, a Gránit Bank, az MBH Bank, az MBH Jelzálogbank és a Rába beszámolóinak közzétételével folytatódott-írta az MTI.

A forgalomba hozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól egy olyan készítmény, amelynek a Richter kizárólagos forgalmazója az EU-tagállamokban és számos további országban. Ennek ellenére a legnagyobb mértékben, heti összevetés alapján 3,93 százalékkal a Richter gyengült. Árfolyama a pénteki záráskor 10 270 forintra esett, összforgalma meghaladta a 14 milliárd forintot- tették hozzá.

Az OTP 3,87 százalékkal gyengülve 29 530 forinton zárt 51,25 milliárd forintos összforgalom mellett. A Magyar Telekom árfolyama 2,04 százalékkal esett, pénteken 1924 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,4 milliárd forintot. A Mol 1,22 százalékkal gyengült múlt péntekhez képest, a hetet 2914 forinton fejezte be 19,6 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,43 százalékkal csökkenve 9272,63 ponton zárt.