Kezdőlap Gazdaság BÉT - Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX
GazdaságHírek
No menu items!

BÉT – Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX

AzÜzlet.hu

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.

Az összforgalom 48,21 milliárd forintról 91,15 milliárd forintra nőtt heti összevetésben, a vezető részvények gyengültek.

A BUX csökkenéssel kezdte a hetet a kedvezőtlenre forduló nemzetközi hangulat miatt. A befektetők egyre kevésbé látnak esélyt az ukrajnai háború gyors lezárására, miután nem látszik előrelépés a tárgyalásokban. A visszaesést kedden emelkedéssel ellensúlyozta a tőzsdeindex, de a fellendülés átmenetinek bizonyult, a hét többi napját csökkenéssel zárta, pénteken 1 százalék feletti mértékben.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül kiemelte, hogy a jelentési időszak a 4iG, a CIG Pannónia, a Gránit Bank, az MBH Bank, az MBH Jelzálogbank és a Rába beszámolóinak közzétételével folytatódott-írta az MTI.

A forgalomba hozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól egy olyan készítmény, amelynek a Richter kizárólagos forgalmazója az EU-tagállamokban és számos további országban. Ennek ellenére a legnagyobb mértékben, heti összevetés alapján 3,93 százalékkal a Richter gyengült. Árfolyama a pénteki záráskor 10 270 forintra esett, összforgalma meghaladta a 14 milliárd forintot- tették hozzá.

Az OTP 3,87 százalékkal gyengülve 29 530 forinton zárt 51,25 milliárd forintos összforgalom mellett. A Magyar Telekom árfolyama 2,04 százalékkal esett, pénteken 1924 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,4 milliárd forintot. A Mol 1,22 százalékkal gyengült múlt péntekhez képest, a hetet 2914 forinton fejezte be 19,6 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,43 százalékkal csökkenve 9272,63 ponton zárt.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

Albérletből saját otthonba, "pár óra és startolunk" - írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap az Otthon Start programról szóló bejegyzésében.
Tovább
Hírek

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább
Hírek

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

Gazdaság
Albérletből saját otthonba, "pár óra és startolunk" - írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap az Otthon Start programról szóló bejegyzésében.
Tovább

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

Hírek
. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább

BÉT – Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX

Gazdaság
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
Tovább

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Hírek
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
Tovább
Gazdaság

BÉT – Emelkedő forgalom mellett csökkent a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
Tovább
Hírek

Online vásároljon autópálya-matricát, nem kell kényelmi díjat fizetni

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után
Tovább
Gazdaság

Hétfőtől itt az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer Budapesten

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek
Tovább
Gazdaság

Nem csak a lakáshitelek, hanem a közjegyzői díjak terén is változást hoz a szeptember

A kamattámogatással összefüggő kölcsönszerződések közjegyzői okiratának díjára külön mérték vonatkozik, nevezetesen a közjegyzői okirat elkészítéséért fizetendő munkadíjként a 10. § szerinti munkadíj 15%-át kell felszámítani.
Tovább
Egészség-ügy

Hankó Balázs: újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
Tovább
Gazdaság

NAV: az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a hivatal.
Tovább
Agrár

Több kertészeti kultúra is kikerült az EKÁER bejelentési kötelezettség alól

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet közös kezdeményezésére fontos változás történt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével kapcsolatos jogszabályban. A napokban a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint zöldborsó, zöldbab és csemegekukorica kikerült a kockázatos termékek köréből, így az EKÁER bejelentési kötelezettség már nem vonatkozik ezekre a termékekre.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Albérletből saját otthonba, pár óra és startolunk

Albérletből saját otthonba, "pár óra és startolunk" - írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Facebook-oldalán vasárnap az Otthon Start programról szóló bejegyzésében.

Az új tanévben a határon túli pedagógusok is kaphatnak pedagógus igazolványt

. A napokban Kárpátalján a nagydobronyi gyermekotthon lakóinak és a nevelőszülői hálózatot összefogó Sámuel Alapítványnak adták át az összegyűjtött adományokat.
© 2025 | www.azuzlet.hu