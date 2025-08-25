Kezdőlap Gazdaság BÉT - Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint
GazdaságHírek
No menu items!

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

AzÜzlet.hu

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 578,84 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 105 513,10 ponton zárt pénteken.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 31 000-31 100 forint között húzódik fontos ellenállás, míg 30 191 forintnál támasz látható. Pénteken az OTP-részvények ára 10 forinttal, 0,03 százalékkal 30 720 forintra erősödött, forgalmuk 5,1 milliárd forintot tett ki.

A Richter a 10 700 forintos szint közelében zárt, a következő ellenállás 10 820 forintnál látható, támasz pedig a 200 napos mozgóátlag 10 497 forintnál. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,56 százalékkal 10 690 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el-közölte az MTI.

A Mol lefordult az 50 napos mozgóátlag közeléből, amely 3002 forintnál látható és végül a 2966 forintos támasz alatt zárt, így a következő fontosabb szint 2900 forint közelében húzódik. Pénteken a Mol árfolyama 58 forinttal, 1,93 százalékkal 2950 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom elakadt az 1979 forintos ellenállási szintnél, fontosabb támasz 1910 forintnál látható – írta az elemző. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,81 százalékkal 1964 forintra esett, forgalma 245,1 millió forint volt.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább
Gazdaság

Akár milliókkal kerülhet többe ugyanaz a lakás

Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább
Hírek

Kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása – 4 hét türelem!

A négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg, a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Gazdaság
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Gazdaság
Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább

Akár milliókkal kerülhet többe ugyanaz a lakás

Gazdaság
Szeptember 1-jén indul az államilag támogatott Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamattal kínál lakáshitelt. A Banknavigator.hu szerint példátlan az érdeklődés: a hitelkeresések száma nyolcszorosára nőtt a bejelentés óta. Csongrádi Richárd pénzügyi szakértő szerint az árak akár 20–30 százalékkal is emelkedhetnek, ezért aki vásárolni tervez, annak érdemes mielőbb lépnie. A jogosultsági feltételek rugalmasabbak a korábbiaknál, de az adminisztráció összetett és időigényes. A maximum vételár lakásnál 100, családi háznál 150 millió forint. A program várhatóan jelentős hatást gyakorol a lakáspiacra, különösen Budapesten, ahol egyes kerületeken már most 65 százalékkal nőtt a kereslet.
Tovább

Kapu Tibor köszöntötte a Kolozsvári Magyar Napok közönségét

Kül-hon
Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós köszöntötte a 16. Kolozsvári Magyar Napok többezres közönségét vasárnap este az erdélyi város főterén, a Zorán koncertje előtt tartott rövid záróeseményen.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább
Gazdaság

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
Tovább
Hírek

Kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása – 4 hét türelem!

A négy hétig tartó felújítás ideje alatt az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg, a változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Tovább
Gazdaság

Csökkenő forgalomban növekedett a BUX a héten

Csökkenő forgalomban növekedett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX-index 366,55 pontos, 0,35 százalékos emelkedéssel 105 513,1 ponton zárta a négy munkanapos kereskedési hetet.
Tovább
Gazdaság

KSH: 8,0 százalékkal visszaesett a beruházások teljesítménye

Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött
Tovább
Hírek

Új helyszínen az ÖKO Expó Kiállítás

Idén immár 6. alkalommal várja az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődő termelőket, feldolgozókat, kereskedőket, szolgáltatókat és természetesen a fogyasztókat a debreceni 
Tovább
Gazdaság

Budapesti agglomeráció: egyre feljebb kúsznak az árak

gyre távolabb költöznek a fővárosból az ingatlanvásárlók
Tovább
Hírek

Irány a Szamárfül Fesztivál – a nyár legvidámabb családi programja Pécsett

Nyár végén újra gyermekzsivajtól lesz hangos a pécsi Zsolnay Negyed: augusztus 22–24. között immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Szamárfül Fesztivált.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Nagy Márton: ülésezik a Gazdasági Kabinet

Minden erőnkkel dolgozunk a gazdaság felpörgetésén, hétfőn is ülésezik a Gazdasági Kabinet.
© 2025 | www.azuzlet.hu