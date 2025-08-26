BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 33,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével az előző napi záróáruknál magasabban fejezték be a kereskedést

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a hétfői esés után kedden korrigált a Budapesti Értéktőzsde, átlag feletti forgalomban. A zárószakaszban nagyobb volumenű kötések születtek a négy blue chip részvényre, ami mögött nagyobb alapok vásárlásai lehettek – fogalmazott az elemző, hozzátéve, hogy összességében a BUX az európai tőzsdékhez képest felülteljesítő volt.

A Mol 8 forinttal, 0,27 százalékkal 2944 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,59 százalékkal 30 550 forintra nőtt, forgalmuk 15,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,91 százalékkal 1958 forintra csökkent, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,85 százalékkal 10 680 forintra emelkedett, a részvények forgalma 9,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9243,76 ponton zárt kedden, ez 19,96 pontos, 0,22 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.