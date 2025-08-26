Kezdőlap Hírek BÉT - Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde
HírekTőzsde
No menu items!

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

AzÜzlet.hu

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 33,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével az előző napi záróáruknál magasabban fejezték be a kereskedést

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, a hétfői esés után kedden korrigált a Budapesti Értéktőzsde, átlag feletti forgalomban. A zárószakaszban nagyobb volumenű kötések születtek a négy blue chip részvényre, ami mögött nagyobb alapok vásárlásai lehettek – fogalmazott az elemző, hozzátéve, hogy összességében a BUX az európai tőzsdékhez képest felülteljesítő volt.

A Mol 8 forinttal, 0,27 százalékkal 2944 forintra erősödött, 6,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 0,59 százalékkal 30 550 forintra nőtt, forgalmuk 15,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,91 százalékkal 1958 forintra csökkent, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,85 százalékkal 10 680 forintra emelkedett, a részvények forgalma 9,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9243,76 ponton zárt kedden, ez 19,96 pontos, 0,22 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább
Gazdaság

Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet – a vevők közel 3/4-e hitelt is felvenne

Az ingatlan.com kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az eladó lakóingatlant keresők több mint fele fél éven belül tervezi a vásárlást.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

Gazdaság
A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

Hírek
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
Tovább

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Gazdaság
Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább

Új zöld épület minősítés magyar részvétellel

Építőipar
Az elmúlt hetekben megjelent a világ vezető fenntarthatósági épületminősítési rendszerének legújabb verziója.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása
Tovább
Hírek

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start program kombinálható más otthonteremtési támogatással

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet
Tovább
Gazdaság

Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet – a vevők közel 3/4-e hitelt is felvenne

Az ingatlan.com kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az eladó lakóingatlant keresők több mint fele fél éven belül tervezi a vásárlást.
Tovább
Hírek

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.
Tovább
Edukáció

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább
Gazdaság

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Gazdaság

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Varga Mihály: továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

A monetáris tanács stabilitásorientált megközelítésének megfelelően keddi ülésén 6,50 százalékon tartotta az alapkamatot, és értékelése szerint továbbra is indokolt a szigorú monetáris kondíciók fenntartása

BÉT – Felülteljesítő volt a Budapesti Értéktőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 324,2 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 105 155,63 ponton zárt kedden.
© 2025 | www.azuzlet.hu