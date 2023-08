BÉT – Folytatódott az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén

Az eredményes vállalkozások, vállalatok működéséből adódik össze Magyarország sikere, ezért az élelmiszeriparban is lesznek "nemzeti bajnokok", akik a világpiacon is helytállnak majd - közölte Nobilis Márton, az Agrárminisztérium (AM) élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára a tárcai közleményben.