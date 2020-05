BÉT – Iránykeresésre számítanak az elemzők

Iránykereséssel indulhat a Budapesti Értéktőzsde csütörtökön az MTI-nek nyilatkozó elemzők szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában továbbra is a 9000 és 10 000 forintos szinteken húzódnak a támasz és ellenállási szintek. A Molnál a reggeli gyorsjelentés hatására nagyobb mozgások is lehetnek: az olajipari vállalat részvényeinek árfolyamában 2000 forintnál húzódik egy meghatározó támasz, amelynek a letörése esetén az 1750 forintos szintig is eshet a papír ára, emelkedésnél viszont a 2100 forintos szint jelenthet ellenállást a jegyzés számára.

A Richter érdemi mozgás nélkül zárt szerdán, így az árfolyamában továbbra is a 6600-7000 forintnál húzódó szintekre érdemes figyelni. A Magyar Telekomnál a 380 forintos szint jelöli a támaszt, míg a 400 forint az ellenállást.

A CIB elemzői szerint csütörtökön a tőzsdéken irány nélküli, sávos kereskedés várható. Közölték, csütörtökön Ázsiában a korábbiakhoz képest jobb a hangulat, ami vélhetően a meglepően erős kínai export adatoknak köszönhető, ugyanis a várt 15,1 százalékos visszaesés helyett áprilisban 3,5 százalékos bővülést mértek. Ugyanakkor megjegyezték, a New York-i indexek viszont eséssel zártak szerdán.

Arról is beszámoltak, hogy a szerdán megjelentek az áprilisra vonatkozó európai és amerikai makrogazdasági adatok, amelyek a teljes leállás hatását tükrözték: rekord zuhanás a német ipari megrendelés állományában, rekord esés az euró övezet kiskereskedelmi forgalmában, és 20,26 millióval kevesebb álláshely az amerikai ADP felmérés szerint. Mindezek miatt a CIB elemzői úgy vélik, hogy

most az a kérdés, a korlátozások enyhítését követően mikor és milyen ütemben talál magára a gazdaság.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 47,27 pontos, 0,14 százalékos csökkenéssel, 34 557,17 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma az átlagosnál alacsonyabb, 8,4 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,49 százalékkal 2040 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények 20 forinttal, 0,22 százalékkal 9275 forintra erősödtek, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom ára 8,50 forinttal, 2,20 százalékkal 395,50 forintra nőtt, forgalma 143,3 millió forint volt.

A Richter-papírok 45 forinttal, 0,67 százalékkal 6705 forintra gyengültek, forgalmuk 2,2 milliárd forintot ért el.