BÉT – Iránykereséssel indulhat a hét

Iránykereséssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán felidézte: már nyolc napja emelkedik a BUX index. Pénteken is a pozitív tartományban fejezte be a kereskedést, mely nagyrészt a Mol kedvező eredményének volt betudható. Hétfőn a kereskedés iránykereséssel indulhat, mivel a nemzetközi befektetői hangulat is kissé bizonytalan, de továbbra is pozitívak a kilátások.

Hozzátette: a Mol grafikonján 2620 forint közelében húzódik a következő fontosabb ellenállási szint, míg 2450 forintnál a támasz. Az OTP továbbra sem tudott lendületet venni, de kedvező a technikai kép, meghatározó ellenállást a történelmi maximum képez 17 025 forintnál. A Richter árfolyamgrafikonján 8750 forintnál található ellenállás, 8400 forintnál a támasz. A Magyar Telekom mozgása nem túl izgalmas, a 420-430 forintos sávban mozog, a keddi zárás után teszi közzé a második negyedéves eredményeket – fejtette ki.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 220,60 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 50 050,88 ponton, ismét történelmi csúcson zárt pénteken; a héten negyedszer döntött rekordot. A részvénypiac forgalma 7,0 milliárd forint volt.

A Mol 38 forinttal, 1,53 százalékkal 2528 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,42 százalékkal 16 570 forintra nőtt, forgalmuk 2,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 422,50 forint maradt, forgalma 143,3 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8725 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.