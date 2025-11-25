BÉT – Kisebb csökkenéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykeresés, kisebb csökkenés jöhet kedden délelőtt a Budapesti Értéktőzsdén, mivel Európában enyhén negatív nyitás várható az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 450,18 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel, 107 705,75 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP tovább emelkedett és már a 33 300 forintos ellenállás felé közelít, ennek áttörésénél 34 ezer forintnál lehet a következő potenciális akadály. Hétfőn az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,01 százalékkal 33 070 forintra erősödött, forgalmuk 27,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama viszont tovább esett, 2966 forintnál látható támasz, míg ellenállás 3000 forintnál húzódik. Az előző nap a Mol árfolyama 54 forinttal, 1,79 százalékkal 2964 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

Hozzátette, hogy a Richter is tovább csúszik lefelé, 9500 forintnál látható erős támasz, ellenállás 9700, majd 9870 forintnál van. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal 9585 forintra esett, a részvények forgalma 9,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom jelentősen emelkedett, sikerült a 200 napos mozgóátlag felett zárni, amely így 1739 forintnál támaszt jelent, a következő ellenállás pedig a 30 napos mozgóátlag 1772 forintnál. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 52