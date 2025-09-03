BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama visszatesztelte a 30 190 forintos ellenállást, majd ismét a korábbi trendvonal alatt zárt, így a következő támasz a 30 napos mozgóátlag 29 598 forintnál. Kedden az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,23 százalékkal 29 850 forintra esett, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 2908 forintnál ellenállást jelent, a következő támasz 2841 forintnál látható. Az előző nap a Mol ára 44 forinttal, 1,5 százalékkal 2890 forintra csökkent 857,8 millió forintos forgalomban.

A Richter továbbra is a 200 napos mozgóátlaggal küzd, amely 10 483 forintnál jelent ellenállást, támasz pedig az 50 napos átlag 10 323 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 390 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom fontos támasz alatt zárt, amely 1910 forintnál húzódik, a következő fontosabb szint 1868 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,86 százalékkal 1902 forintra gyengült, forgalma 481,0 millió forint volt.