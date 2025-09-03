Kezdőlap Gazdaság BÉT - Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint
BÉT – Kisebb emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb pozitív korrekcióval indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 903,74 pontos, 0,87 százalékos csökkenéssel 102 809,42 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyama visszatesztelte a 30 190 forintos ellenállást, majd ismét a korábbi trendvonal alatt zárt, így a következő támasz a 30 napos mozgóátlag 29 598 forintnál. Kedden az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,23 százalékkal 29 850 forintra esett, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 2908 forintnál ellenállást jelent, a következő támasz 2841 forintnál látható. Az előző nap a Mol ára 44 forinttal, 1,5 százalékkal 2890 forintra csökkent 857,8 millió forintos forgalomban.

A Richter továbbra is a 200 napos mozgóátlaggal küzd, amely 10 483 forintnál jelent ellenállást, támasz pedig az 50 napos átlag 10 323 forintnál. Kedden a Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 390 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom fontos támasz alatt zárt, amely 1910 forintnál húzódik, a következő fontosabb szint 1868 forintnál látható. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,86 százalékkal 1902 forintra gyengült, forgalma 481,0 millió forint volt.

Magyar milliók indulhatnak Dubaj felé a 3%-os hitel ellenére

Szeptembertől indul a 3%-os lakáshitel az Otthon Start Program részeként, ami sokaknak könnyebbséget jelenthet az otthonteremtésben. Befektetési célú vásárlás esetén azonban már nem ennyire egyértelmű az előny – hívja fel a figyelmet Szabó Kinga Judit, a Manara Properties vezérigazgatója. Szerinte a magyar piacon a bérletidíj-hozam gyakran nem haladja meg a 3%-os hitelkamatot, ezzel szemben Dubajban 8–10%-os hozam is elérhető, miközben az ingatlanokat 0%-os kamattal, részletfizetésre lehet megvásárolni, és nem utolsó szempont, hogy a fejlesztés időszaka alatt akár 30%-os értéknövekedés is realizálható.
Kiderült, mikor jön a jubileumi, 10. Zsolnay Fényfesztivál!

2026 nyarán Pécs ismét a fények fővárosává válik: július 2–5. között rendezik meg a 10. Zsolnay Fényfesztivált, Magyarország legnagyobb fényünnepét. A négy nap alatt a mediterrán hangulatú belváros különleges programokkal telik meg: látványos fényfestések és mapping verseny, a várost bejáró Fény Útja installációk, egyedi tűzzsonglőr produkciók, valamint változatos utcaművészeti és zenei programok várják a látogatókat.
Több pályázati lehetőséggel is támogatja az agrártárca a díszkertészeket

A díszkertészek munkájukkal élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik világunkat, az ágazat szereplői ezért is számíthatnak a kormány támogatására.
Az erdészeti kutatások számítanak a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kulcsának

Nemzetközi viszonylatban is komoly érdeklődésre tartanak számot azok a kísérletek, amelyek az őshonos fafajok déli származásainak hazai viselkedését vizsgálják.
