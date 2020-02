BÉT – Mérsékelt emelkedéssel nyithat a tőzsde

Mérsékelt emelkedéssel nyithat kedden a Budapesti Értéktőzsde az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán elmondta: a kedvező nemzetközi befektetői hangulat nyomán a magyar piacon is a vevők uralhatják a parkettet a délelőtti órákban.

Hozzátette: a vezető részvények közül az OTP jegyzése a 15 ezer forintos szint felé indulhat. A Mol árfolyama továbbra is a 2600-2700 forintos tartományban mozoghat, egyelőre nem várható, hogy sikerülne innen kimozdulni. A Richter árfolyama tovább emelkedett, megközelítette a 7000 forintos, lélektani szintet, melyet hamarosan el is érhet. A Magyar Telekom továbbra is a 450 forintos támasz közelében mozog, a 450-460 forintos tartomány lehet meghatározó a következő napokban is – írta.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 51,67 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 44 538,59 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 12,2 milliárd forint volt.

A Mol 10 forinttal, 0,38 százalékkal 2634 forintra gyengült, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 1,08 százalékkal 14 650 forintra esett, forgalmuk 5,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom 1 forinttal, 0,22 százalékkal 452 forintra erősödött, forgalma 128,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,85 százalékkal 6885 forintra nőtt, forgalmuk 4,2 milliárd forintot ért el.