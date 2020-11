BÉT – Mérséklődésre számít az elemző

A COVID-19 elleni orosz vakcinával az a gond, hogy kevés konkrétumot tudni róla, ugyanakkor a nyugati fanyalgások annak is szólhatnak, hogy az oroszok jelentették be először az oltóanyagot, fejtette ki AzÜzletnek egy, a téma kényessége miatt neve elhallgatását kérő neves magyar virológus professzor. Aki szerint a versenynek nem egy befutója lesz, mert influenza elleni oltóanyagból is többféle kapható.