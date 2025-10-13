Kezdőlap Mozaik BÉT - Nem zárható ki a negatív korrekció a nyitásban
BÉT – Nem zárható ki a negatív korrekció a nyitásban

Nem zárható ki a negatív korrekció hétfőn a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Pénteken a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előjelzésében kiemelte, hogy a negatív nemzetközi befektetői hangulat ellenére a pozitív tartományban zárt a hazai részvényindex, hétfőn viszont nyitásban nem zárható ki a negatív korrekció.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 29 520 forintnál látható támasz, 29 607 és 30 ezer forintnál pedig ellenállási szintek. Az OTP-részvények ára 110 forinttal, 0,37 százalékkal 29 560 forintra csökkent, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki pénteken.

A Richter folytatta a lendületes emelkedést, a következő ellenállás 10 700 forintnál húzódik, a 10 470 forintos szint támaszt jelent. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 1,83 százalékkal 10 600 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,8 milliárd forintot ért el.

A Mol továbbra is a 2764 forintos szint közelében mozog, a következő támasz 2740 forintnál látható, míg ellenállás 2800 forintnál. Pénteken a Mol 16 forinttal, 0,58 százalékkal 2770 forintra erősödött, 783,4 millió forintos forgalomban.

A Magyar Telekom az 1800 forintos szintre tapadt, a következő ellenállás 1830 forintnál, míg támasz 1762 forintnál látható a grafikonján. A Magyar Telekom árfolyama pénteken 28 forinttal, 1,58 százalékkal 1800 forintra nőtt, forgalma 2,6 milliárd forint volt.

