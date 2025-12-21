Kezdőlap Bank BÉT - Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten
BankHírek
No menu items!

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

AzÜzlet.hu

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 110 405,74 ponton zárt, 0,73 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 185,23 milliárd forint volt az előző heti 83,09 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek a héten, az OTP pénteken új történelmi csúcsra emelkedett.

Az Equilor Befektetési Zrt. az MTI-nek küldött heti összefoglalójában kiemelte: jó hír a Richter számára, hogy a blockbuster gyógyszerük, a Vraylar szabadalmi védelme az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) döntése alapján 6 hónappal kitolódott, ezzel több időt biztosítva a társaság számára, hogy új készítményt tudjanak a piacra dobni. A döntés alapján a Richter további, mintegy 450 millió dollárnyi royalty bevételt tud elérni, ami részvényenként mintegy 450 forintos értéket jelent.

Tőzsdén kívül folytatódik a Telekom-részvények kereskedése az Amerikai Egyesült Államokban. A Magyar Telekom bejelentette, hogy 2026. január 20-i hatállyal megszünteti a szponzorált I. szintű Amerikai Letéti Igazolás (Sponsored Level I ADR) programját. Az ADR-ek továbbra is kereskedhetőek lesznek az Amerikai Egyesült Államokban a JPMorgan által biztosított nem-szponzorált program keretében. Az Equilor szerint ez a döntés a Magyar Telekom törekvését tükrözi az adminisztratív folyamatok egyszerűsítésére és a nem alapvető költségek csökkentésére, ugyanakkor a társaság továbbra is biztosítja az amerikai befektetők számára a részvényeihez való hozzáférés lehetőségét.

A hét eseményei között az Equilor megemlítette, hogy a Mol tájékoztatása szerint előreláthatólag 2026 harmadik negyedévében fejeződnek be a Dunai Finomító javítási munkálatai. A kárfelmérés alapján a tüzet műszaki meghibásodás és egy szivattyú ebből következő szerkezeti sérülése és szétrepedése okozta, súlyos gondatlanság, szándékos károkozás vagy egyéb külső hatás kizárható a lehetséges kiváltó okok közül. A Mol átlagosan körülbelül 30 százalékos termeléskiesést prognosztizál a felújítás időtartama alatt, ami időszakonként eltérő lehet.

Jelezték azt is, hogy az OPUS gyorsjelentése szerint harmadik negyedéves bevétele 26,6 milliárd forinttal 121,5 milliárd forintra csökkent, ugyanakkor az EBIT (9,8 milliárd forint) és az EBITDA (21,9 milliárd forint) is növekedni tudott. A vállalat harmadik negyedéves adózott eredménye 9,6 milliárd forint volt, minimális mértékben maradt el a tavalyi év azonos időszakától.

Kitért az Equilor arra is, hogy az OPUS kivásárolja egy kisebbségi tulajdonosát. A vállalat november 5-én 2025. december 15-i határidővel kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtott be MFB Invest Zrt. részére a KALL Ingredients Kft.-ben fennálló, a KALL jegyzett tőkéjének 15,22 százalékát megtestesítő üzletrészének megvásárlására. Az ajánlattételt követő egyeztetések eredményeként december 19-ével megvalósult a tranzakció, amelynek eredményeként a társaság közvetlen részesedése a KALL-ban 74,33 százalékról 89,55 százalékra nőtt.

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével. A pályázat célja a lakossági, vállalati, intézményi szélessávú hálózati végpontok gigabitképessé tétele.

A heti összefoglalóban kiemelték, hogy az MBH Bank tájékoztatása szerint kimagasló befektetői részvétel mellett zárult a társaság közel 3 hétig tartó nyilvános részvényértékesítése. A bank a tulajdonában lévő, 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő, összesen 22 577 074 részvényt számláló sajátrészvény-állományt bocsátotta értékesítésre. A tranzakciós folyamat végén a lakossági befektetőknek 20 320 846 részvényt értékesítettek, míg az intézményi befektetők összesen 2 256 228 részvényhez jutnak, így a bank sikeresen értékesítette a felajánlott részvényállomány egészét. Az MBH Bank közkézhányada a tranzakciót követően 20 százalék fölé nőtt. Összesítve a nyilvános részvényértékesítési tranzakció volumene csaknem eléri az 67,8 milliárd forintot.

A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 2,62 százalékkal erősödött, pénteken a részvény 35 300 forinton, új történelmi csúcson zárt, heti forgalma meghaladta a 77,46 milliárd forintot.

A Magyar Telekom ára 2,60 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 1816 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 4,25 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyama a héten 0,26 százalékkal erősödött, pénteki záróára 9735 forint volt, heti forgalma meghaladta a 12,96 milliárd forintot.

A héten a Mol árfolyama 3,95 százalékkal csökkent, a papír 2824 forinton zárt pénteken, heti forgalma 9,74 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 018,22 ponton zárt, 26,13 ponttal, 0,26 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Edukáció

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
Gazdaság

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább
Gazdaság

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Bank
Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

Edukáció
A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Gazdaság
Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

Gazdaság
A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.
Tovább
Edukáció

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
Tovább
Gazdaság

Ekkora hitelre futja a legutóbbi átlagfizetésből

Októberben a magyarországi bruttó átlagkereset már megközelítette a 700 ezer forintot, ami 8,7%-os emelkedést jelent év/év alapon.
Tovább
Gazdaság

Biztosítók figyelmeztetnek: a karácsony a lakástüzek főszezonja

A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.
Tovább
Energia

Energiaügyi Minisztérium: minden jelentkező nyert a közvilágítási pályázaton

A Jedlik Ányos Energetikai Program immár összesen 580 milliárd forinttal ösztönzi az energiaszektor zöldítését, működési hatékonyságának javítását. Jelenleg a biogáz-biometán előállítását 40 milliárd forinttal támogató felhívás érhető el.
Tovább
Gazdaság

Felbontja adásvételi megállapodását az MVM és az E.ON

Az MVM Csoport 2024. december 16-án jelentette be, hogy többségi tulajdonrészt vásárol Románia vezető energiaszolgáltatójában, az E.ON Energie Romaniában
Tovább
Bank

BÉT: a standard kategóriában folytatja a kereskedést az STRT Holding

Az újonnan kibocsátott törzsrészvények végleges értékesítési ára egységesen 900 forint lett. A társaság így összesen 1,35 milliárd forint friss tőkét vont be, amelyet az STRT Holding a növekedési és befektetési célok finanszírozására fordít.
Tovább
Gazdaság

KSH: októberben a bruttó átlagkereset 692 700 forint volt, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

Január-októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

BÉT – Növekvő forgalom mellett emelkedett a BUX a héten

Uniós forrást nyert el a 4iG leányvállalata. A 2Connect Kft. összesen 11,6 milliárd forint értékben nyert európai uniós forrást, amelyet 3 év alatt vehet igénybe a fejlesztések elkészültével.

Európai egyetem magyar vezetője kapott rangos üzleti díjat

A Fiatal Vállalkozók Hete záróeseményén Noll-Batek Frigyes, a Varsovia Üzleti és Alkalmazott Tudományok Egyetemének prorektora vehette át a FIVOSZ különdíját.
© 2025 | www.azuzlet.hu