BÉT Xtend – Piacra lépett Oszkó Péter cége

Elindult a kereskedés Oszkó Péter cége, az OXO Technologies Holding Nyrt. részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) közepes méretű vállalkozásokra létrehozott piacán.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója a tőzsdei kereskedést indító ünnepélyes csengetési ceremóniát követő sajtótájékoztatón elmondta: a középvállalati piac építésében szorosan együttműködő partnerük a Széchenyi Alapok (Tőzsdefejlesztési alap), amely az OXO Technologies Holding tőzsdei bevezetését megelőző tőkebevonási körben is fontos szerepet játszott.

A tőzsdei bevezetést megelőzően az OXO Technologies Holding sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre, amelyben 3650 forintos áron, 1,25 milliárd forint értékben értékesítették a részvényeket. A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap II. Részalap által nyújtott 600 millió forint azonnali tőkeemelése, valamint 700 millió forintra vonatkozó szándéknyilatkozata mellett több mint 30, részben intézményi, részben magánbefektető vett részt a tőkeemelésben, további 652 millió forint értékben.

Oszkó Péter, az OXO Technologies Holding igazgatóságának elnöke elmondta: abban az érettségi fázisban ahol a cég most tart, már egy kifejezetten kiegyensúlyozott portfóliót tudnak építeni. Világossá akarják tenni a piac számára, hogy

nem csak korai fázisú induló ötleteket felkaroló technológiai befektetők, mert egyre több növekedési, árbevételt termelő befektetésük van és egyre több akvizíciót is terveznek.

A volt pénzügyminiszter közölte, aktívak akarnak lenni a technológiai cégek teljes életfázisában a korai induló ötletektől kezdve a folyamatos nyereség termelő működésükig.

Cél a nemzetközi verseny

Arra is rámutatott, hogy versenyezni már a nemzetközi piacokon szeretnének, ugyanis a technológiai szektor jellegéből adódik, hogy a növekedése mindig globális piacokon történik. Mindezt pedig a magyarországi technológiai vállalkozásoknak és az OXO Technologies Holdingnak is meg kell tanulni, hogy a befektetési portfoliót is úgy építsék, úgy tegyék kiegyensúlyozottá, hogy az nem csak hazai, hanem egyre inkább régiós és akár európai projekteket is tartalmaz.

Oszkó Péter az MTI kérdésére válaszolva elmondta, az Xtend piacra történő belépését követően az egyik céljuk, hogy az OXO Technologies Holding fel tudjon nőni abba a ligába, amely a régiós nagy technológiai befektetőket foglalja magába. A másik célkitűzés pedig a növekedés: portfólió méretben, kezelt vagyonban, részvény értékben.

Az OXO Csoport 2014 óta tevékenykedik technológiai befektetőként. A cégcsoport portfóliójának és befektetői körének összefogása érdekében 2020 januárjában megalakult az OXO Technologies Holding, amely a technológiai ágazat egyik vezető befektetői társaságává vált a közép-kelet-európai régiós piacon. A társaság több mint tíz technológiai befektetést fog közre, legfőképpen a nemzetközi piacra fókuszálva, az adatelemzések és egyéb adatalapú szolgáltatások, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a vállalati megoldások és felhő alapú szolgáltatások, valamint a pénzügyi szolgáltatások és elektronikus kereskedelem területén.