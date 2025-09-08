Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés. Ezzel egy különleges formatervezési megoldással lehetnek szegényebbek az elektromos kocsik.

Az elektromos autók elterjedésével vált mind népszerűbbé az autóiparban egy látványos formatervezési trükk: a kilincsek nem lógnak ki a kocsi oldalából, hanem belesimulnak oda, csak érintésre, gombnyomásra emelkednek ki, majd húzódnak vissza. Így teljesen sima lehet a kocsik oldala.

Csakhogy friss hírek szerint a kínai szabályozó hatóságok a teljesen a behúzható, rejtett autóajtó-fogantyúk teljes körű betiltását tervezik biztonsági kockázatokra és funkcionális hiányosságokra hivatkozva. Még folynak a tárgyalások, de állítólag a félig behúzható – és persze a hagyományos – ajtófogantyúkat nem érintené a tiltás.

A jelenlegi javaslat a teljesen behúzható fogantyúk közvetlen betiltását javasolja, egyéves átmeneti időszakkal. A végrehajtás várhatóan 2027 júliusában kezdődik, ami azt jelenti, hogy az ezen időpont után Kínában értékesített új járművek már nem rendelkezhetnek majd ilyen kialakítással. A tárgyalások kiterjednek a nem szabványos körülmények, például baleseti helyzetek esetén alkalmazandó automatikus nyitási mechanizmusokra is.

Bár futurisztikus esztétikájuk és aerodinamikai előnyeik miatt dicsérik az rejtett kilincseket, gyakorlati hasznosságukat és biztonságukat egyre inkább megkérdőjelezik. A mérnökök számításai szerint a rejtett kilincsek légellenállási együttható-csökkenése minimális, körülbelül 0,6 kWh-ás megtakarítást jelent 100 kilométerenként. Ez pedig kevesebb lehet, mint a kilincseket mozgató motorok és a mechanikus szerkezetek által okozott 7-8 kilogrammos többletsúly miatti plusz energiaigény.

A hatóságok legfontosabb érve a kritikus biztonsági meghibásodás veszélye. Áramkimaradás vagy tűz esetén az elektromos ajtófogantyúk (külső és belső egyaránt) működésképtelenné válhatnak, ami súlyosan akadályozza a mentési munkálatokat és az utasok menekülését. 2024-ben Changchunban egy „fagyott ajtó” incidens során egy NEV utasai a fagyott fogantyúmotor miatt rekedtek bent, és így elszalasztották a kritikus mentési időt.

A 2024-es guangdongi esős évszakban több elektromos ajtófogantyúval felszerelt járműnél rövidzárlat következett be, ami megakadályozta az ajtók kinyitását, és az utasok kénytelenek voltak betörni az ablakokat, hogy kiszabadulhassanak.

A Kínai Biztosítási Autóipari Biztonsági Index (C-IASI) ütközési tesztjei kimutatták, hogy az elektronikus ajtófogantyúval felszerelt járművek oldalirányú ütközések esetén csak 67%-os ajtónyitási sikerrátát értek el, ami éles kontrasztot jelent a mechanikus fogantyúk 98%-os sikerrátájával. Egy felmérés szerint 2024-ben 132%-kal nőtt az előző évhez képest a rejtett ajtófogantyúk által megcsípett gyermekek ujjaival kapcsolatos panaszok száma, amelyek között csonttörésekkel járó súlyos esetek is voltak.

Egyes autógyártók már óvatosabb megközelítést alkalmaznak. A Volkswagen például következetesen a félig behúzható ajtófogantyúkat választotta, egyensúlyt teremtve az esztétika, a praktikum és a biztonság között. Az Audi új generációs A5L és Q6L e-tron modelljei félig behúzható ajtófogantyúkkal rendelkeznek, beépített mikrokapcsolókkal. Ütközés esetén egy piros húzózsinór automatikusan kinyílik, amely mechanikus fogantyúként szolgál a mentők számára.

Wei Jianjun, a Great Wall Motor elnöke nyilvánosan bírálta a rejtett ajtófogantyúkat, kijelentve, hogy „hozzájárulásuk a légellenállás csökkentéséhez elhanyagolható”, valamint „nehéz, rosszul zárnak, zajosak és elektromos árammal működnek, ami biztonsági kockázatot jelent”.

Nemzetközi szinten is reagálnak a szabályozó szervek. Az Európai Új Autó Értékelési Program (Euro NCAP) bejelentette, hogy 2026-tól azok a járművek, amelyek kritikus funkciókat, mint például irányjelzőket, vészjelzőket, kürtöket, ablaktörlőket és segélyhívókat integrálnak fizikai vezérlők nélküli érintőképernyőkbe, nem érhetik el az ötcsillagos biztonsági besorolást.

Kocsis Erika

Az írás testvérlapunk, Az Utazó felületén jelent meg