Kezdőlap Autó Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását
Autó
No menu items!

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés. Ezzel egy különleges formatervezési megoldással lehetnek szegényebbek az elektromos kocsik.

Az elektromos autók elterjedésével vált mind népszerűbbé az autóiparban egy látványos formatervezési trükk: a kilincsek nem lógnak ki a kocsi oldalából, hanem belesimulnak oda, csak érintésre, gombnyomásra emelkednek ki, majd húzódnak vissza. Így teljesen sima lehet a kocsik oldala.

Csakhogy friss hírek szerint a kínai szabályozó hatóságok a teljesen a behúzható, rejtett autóajtó-fogantyúk teljes körű betiltását tervezik biztonsági kockázatokra és funkcionális hiányosságokra hivatkozva. Még folynak a tárgyalások, de állítólag a félig behúzható – és persze a hagyományos – ajtófogantyúkat nem érintené a tiltás.

A jelenlegi javaslat a teljesen behúzható fogantyúk közvetlen betiltását javasolja, egyéves átmeneti időszakkal. A végrehajtás várhatóan 2027 júliusában kezdődik, ami azt jelenti, hogy az ezen időpont után Kínában értékesített új járművek már nem rendelkezhetnek majd ilyen kialakítással. A tárgyalások kiterjednek a nem szabványos körülmények, például baleseti helyzetek esetén alkalmazandó automatikus nyitási mechanizmusokra is.

Bár futurisztikus esztétikájuk és aerodinamikai előnyeik miatt dicsérik az rejtett kilincseket, gyakorlati hasznosságukat és biztonságukat egyre inkább megkérdőjelezik. A mérnökök számításai szerint a rejtett kilincsek légellenállási együttható-csökkenése minimális, körülbelül 0,6 kWh-ás megtakarítást jelent 100 kilométerenként. Ez pedig kevesebb lehet, mint a kilincseket mozgató motorok és a mechanikus szerkezetek által okozott 7-8 kilogrammos többletsúly miatti plusz energiaigény.

A hatóságok legfontosabb érve a kritikus biztonsági meghibásodás veszélye. Áramkimaradás vagy tűz esetén az elektromos ajtófogantyúk (külső és belső egyaránt) működésképtelenné válhatnak, ami súlyosan akadályozza a mentési munkálatokat és az utasok menekülését. 2024-ben Changchunban egy „fagyott ajtó” incidens során egy NEV utasai a fagyott fogantyúmotor miatt rekedtek bent, és így elszalasztották a kritikus mentési időt.

A 2024-es guangdongi esős évszakban több elektromos ajtófogantyúval felszerelt járműnél rövidzárlat következett be, ami megakadályozta az ajtók kinyitását, és az utasok kénytelenek voltak betörni az ablakokat, hogy kiszabadulhassanak.

A Kínai Biztosítási Autóipari Biztonsági Index (C-IASI) ütközési tesztjei kimutatták, hogy az elektronikus ajtófogantyúval felszerelt járművek oldalirányú ütközések esetén csak 67%-os ajtónyitási sikerrátát értek el, ami éles kontrasztot jelent a mechanikus fogantyúk 98%-os sikerrátájával. Egy felmérés szerint 2024-ben 132%-kal nőtt az előző évhez képest a rejtett ajtófogantyúk által megcsípett gyermekek ujjaival kapcsolatos panaszok száma, amelyek között csonttörésekkel járó súlyos esetek is voltak.

Egyes autógyártók már óvatosabb megközelítést alkalmaznak. A Volkswagen például következetesen a félig behúzható ajtófogantyúkat választotta, egyensúlyt teremtve az esztétika, a praktikum és a biztonság között. Az Audi új generációs A5L és Q6L e-tron modelljei félig behúzható ajtófogantyúkkal rendelkeznek, beépített mikrokapcsolókkal. Ütközés esetén egy piros húzózsinór automatikusan kinyílik, amely mechanikus fogantyúként szolgál a mentők számára.

Wei Jianjun, a Great Wall Motor elnöke nyilvánosan bírálta a rejtett ajtófogantyúkat, kijelentve, hogy „hozzájárulásuk a légellenállás csökkentéséhez elhanyagolható”, valamint „nehéz, rosszul zárnak, zajosak és elektromos árammal működnek, ami biztonsági kockázatot jelent”.

Nemzetközi szinten is reagálnak a szabályozó szervek. Az Európai Új Autó Értékelési Program (Euro NCAP) bejelentette, hogy 2026-tól azok a járművek, amelyek kritikus funkciókat, mint például irányjelzőket, vészjelzőket, kürtöket, ablaktörlőket és segélyhívókat integrálnak fizikai vezérlők nélküli érintőképernyőkbe, nem érhetik el az ötcsillagos biztonsági besorolást.

Kocsis Erika

Az írás testvérlapunk, Az Utazó felületén jelent meg

Kapcsolódó cikkek

Autó

Az autópiacon kettészakadt Európa és a hibrid a sztár

2025 első felében az EU gazdasága országonként eltérő teljesítményt nyújtott, ami kihatott az autóiparra is. A nehezen tervezhető környezet - amerikai-kínai vámok, a közép-kelet-európai...
Tovább
Autó

Zömmel 10 millió forint alatt hirdették meg a használt autókat

A Használtautó.hu választékában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 34,3 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 13,6 százalékkal nőtt.
Tovább
Autó

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot

Több mint 80 ezer tisztán elektromos személyautó kapott már zöld rendszámot Magyarországon
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Autó
Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés....
Tovább

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

Hírek
.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább

A hitelfelvételhez online is kérhető keresetkimutatás – Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el

Gazdaság
Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban.
Tovább

Egy felmérés szerint magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítéseket sürgetnek

Gazdaság
A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR, pénzügyi vagy marketing munkakörök bevezetésekor, mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
Tovább
Gazdaság

Egy felmérés szerint magyar kkv-k adózási és adminisztrációs könnyítéseket sürgetnek

A 600 cég részvételével készített felmérésben a leggyakoribb javaslatok közé tartozik a szociális hozzájárulási adó átmeneti kedvezménye új HR, pénzügyi vagy marketing munkakörök bevezetésekor, mentorprogram indítása a pénzügyi tudatosság, digitalizáció és külpiacra lépés támogatására és az áfafinanszírozási terhek mérséklése, például a pénzforgalmi áfalimit emelésével
Tovább
Hírek

Balatoni Katalin: számunkra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell

A miniszterelnöki biztos ünnepélyes keretek között átadta az első külhoni magyar pedagógusigazolványt Burus-Siklódi Botondnak, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) elnökének.
Tovább
Gazdaság

Vállalati innovációs pályázatok indulnak 182 milliárd forint értékben a GINOP Pluszban

A második alprogramban az elérhető támogatás mértéke már 600 millió forinttól 1,2 milliárd forintig terjedhet.
Tovább
Gazdaság

Az előző év azonos időszakához mérten 1,0 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal bővült az ipari termelés

Az ipari termelés júliusi részletes adatait szeptember 12-én közli második becslése alapján a KSH.
Tovább
Hírek

Hankó Balázs elindította a Magyar Kultúra Nagykövetei programot

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette a Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.
Tovább
Gazdaság

Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.
Tovább
Bank

Csökkent a K&H Bank adózás utáni nyeresége az első fél évben

A K&H Bank adózás utáni nyeresége 50,2 milliárd forintra csökkent az első fél évben az egy évvel korábbi 66,9 milliárd forint után, a pénzintézet eredményét 31 milliárd forinttal rontották az időszakban elszámolt kormányzati intézkedések.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Betilthatják az elektromos mutatós dizájn megoldását

Betiltanák a behúzható ajtófogantyúkat kínai hatóságok, állítja egy jelentés. Ezzel egy különleges formatervezési megoldással lehetnek szegényebbek az elektromos kocsik. Az elektromos autók elterjedésével vált mind...

Sztrájk lesz a Lufthansánál? A tárgyalásos megoldást részesítik előnyben

.A Lufthansa pilótáit képviselő szakszervezet sztrájkszavazást indít, miután eredménytelenül zárultak a nyugdíjrendszerről szóló egyeztetések a légitársasággal.
© 2025 | www.azuzlet.hu