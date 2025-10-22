Beütött a “kedvezményfáradtság” a Black Friday előtt

A folyamatos akcióözön egyre kevésbé hat a vásárlókra – derül ki az AlixPartners tanácsadó cég legfrissebb jelentéséből, amely szerint az amerikai fogyasztók „kedvezményfáradtságot” (discount burnout) éreznek a Black Friday és a Cyber Monday előtt.

A több mint 9000 amerikai vásárló körében végzett kutatás szerint az amerikai fogyasztók már nem az ár alapján döntenek, hanem az értéket, a minőséget és a vásárlási élményt helyezik előtérbe. A CNBC tudósítása szerint az ár fontossága a tavalyihoz képest 13 százalékkal csökkent, és az akciók, illetve a „legjobb ajánlat” keresése 30 százalékkal kevesebb fogyasztó számára számít „nagyon fontosnak”. Még az olcsóbb árkategóriájú üzleteknél is hátrébb szorult a kedvezmények szerepe a döntési szempontok között.

A jelentés szerint a Trump-adminisztráció tavaszi vámemelései után a kiskereskedők az árengedményekkel próbálták csillapítani a vásárlók aggodalmait, ám mára ez a taktika kimerült. „A fogyasztók belefáradtak az állandó promóciókba – most már valós értéket keresnek, nem pusztán árleszállítást” – mondta Sonia Lapinsky, az AlixPartners globális divatpiaci vezetője és a tanulmány szerzője.

Lapinsky szerint a vásárlók egyre inkább a konzisztens árképzést, a minőségi termékeket és a pozitív bolti élményt keresik. Bár a felmérésben részt vevők több mint 60 százaléka idén is személyesen tervezi megvásárolni ruházati termékeit, a boltban eltöltött idő 3 százalékkal, a kosárméret pedig 5 százalékkal csökkent az elmúlt két évben.

A jelentés figyelmeztetés a kiskereskedőknek: az idei ünnepi szezon gyengébb lehet, mint az előző években, mivel a fogyasztói hangulat romlik, a munkaerőpiac bizonytalan, és az infláció tartósan magas. Ebben a környezetben a kedvezmények már nem elegendőek a kereslet növeléséhez – helyette a minőség, a hitelesség és a márkaerő kerül előtérbe.

Az AlixPartners a luxusszektort említi intő példaként: az elmúlt években a márkák drasztikusan emelték áraikat – a Chanel például 2019 és 2025 között 5800 dollárról 11 300 dollárra növelte egyik táskájának árát. Az eredmény: a vásárlók elpártoltak a luxusmárkáktól, és inkább a „racionálisabb árú” prémium kategóriát választották.

„Ugyanez a dinamika más szektorokban is megfigyelhető” – áll a jelentésben. Mondván: azok a kiskereskedők, akik az árak megtartása érdekében a minőségen spórolnak, hosszú távon elveszíthetik a fogyasztók bizalmát.

Fotók:freepik