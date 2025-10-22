Kezdőlap Mozaik Beütött a "kedvezményfáradtság" a Black Friday előtt
Mozaik
Beütött a “kedvezményfáradtság” a Black Friday előtt

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A folyamatos akcióözön egyre kevésbé hat a vásárlókra – derül ki az AlixPartners tanácsadó cég legfrissebb jelentéséből, amely szerint az amerikai fogyasztók „kedvezményfáradtságot” (discount burnout) éreznek a Black Friday és a Cyber Monday előtt.

A több mint 9000 amerikai vásárló körében végzett kutatás szerint az amerikai fogyasztók már nem az ár alapján döntenek, hanem az értéket, a minőséget és a vásárlási élményt helyezik előtérbe. A CNBC tudósítása szerint az ár fontossága a tavalyihoz képest 13 százalékkal csökkent, és az akciók, illetve a „legjobb ajánlat” keresése 30 százalékkal kevesebb fogyasztó számára számít „nagyon fontosnak”. Még az olcsóbb árkategóriájú üzleteknél is hátrébb szorult a kedvezmények szerepe a döntési szempontok között.

A jelentés szerint a Trump-adminisztráció tavaszi vámemelései után a kiskereskedők az árengedményekkel próbálták csillapítani a vásárlók aggodalmait, ám mára ez a taktika kimerült. „A fogyasztók belefáradtak az állandó promóciókba – most már valós értéket keresnek, nem pusztán árleszállítást” – mondta Sonia Lapinsky, az AlixPartners globális divatpiaci vezetője és a tanulmány szerzője.

Lapinsky szerint a vásárlók egyre inkább a konzisztens árképzést, a minőségi termékeket és a pozitív bolti élményt keresik. Bár a felmérésben részt vevők több mint 60 százaléka idén is személyesen tervezi megvásárolni ruházati termékeit, a boltban eltöltött idő 3 százalékkal, a kosárméret pedig 5 százalékkal csökkent az elmúlt két évben.

A jelentés figyelmeztetés a kiskereskedőknek: az idei ünnepi szezon gyengébb lehet, mint az előző években, mivel a fogyasztói hangulat romlik, a munkaerőpiac bizonytalan, és az infláció tartósan magas. Ebben a környezetben a kedvezmények már nem elegendőek a kereslet növeléséhez – helyette a minőség, a hitelesség és a márkaerő kerül előtérbe.

Az AlixPartners a luxusszektort említi intő példaként: az elmúlt években a márkák drasztikusan emelték áraikat – a Chanel például 2019 és 2025 között 5800 dollárról 11 300 dollárra növelte egyik táskájának árát. Az eredmény: a vásárlók elpártoltak a luxusmárkáktól, és inkább a „racionálisabb árú” prémium kategóriát választották.

„Ugyanez a dinamika más szektorokban is megfigyelhető” – áll a jelentésben. Mondván: azok a kiskereskedők, akik az árak megtartása érdekében a minőségen spórolnak, hosszú távon elveszíthetik a fogyasztók bizalmát.

Fotók:freepik

HR 2026: kötelező Bértranszparencia és a fiatal generációk motiválása
Nemzetközi szakmai konferencia 2025. november 17. (hétfő) a téma legkiválóbb hazai és nyugati előadóival. Vége a bértitoknak, 2026-tól egyenlő bér jár az egyenlő értékű munkáért. 2026. június 7-ig kell átültetniük a tagállamoknak a nemzeti jogba az Európai Unió Bértranszparencia-irányelvét. A magyar cégeknek ez nem csupán megfelelési kötelezettség, hanem stratégiai lehetőség is: a transzparens bérezés erősítheti a bizalmat, csökkentheti a fluktuációt, javíthatja a munkáltatói márkát és a munkavállalók motivációját.
Kérdés, hogy miként motiválhatjuk hatékonyan az Y és a Z generációt? Milyen kötelezettségeket ró a cégekre az EU-s Bértranszparencia irányelv? Melyek a hatékony bevezetés hatékony lépései? Milyen generációs igénykülönbségeket mutatnak a Bértranszparencia felmérések és miként érdemes reagálni rájuk? Mit mutatnak az osztrák és a német tapasztalatok?
Jelentkezés és részletek: azuzletkonferenciakozpont.hu/hr-konferencia-2025

