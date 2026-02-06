Bevándorlás nélkül kisebb és eladósodottabb lenne a brit gazdaság

Jelentősen gyengébb pályára kerülne az Egyesült Királyság gazdasága a következő másfél évtizedben, ha megszűnne a nettó bevándorlás – derül ki a National Institute of Economic and Social Research (NIESR) legfrissebb negyedéves előrejelzéséből. A vezető brit gazdaságkutató intézet szerint ebben az esetben az ország gazdasági teljesítménye 2040-re 3,6 százalékkal lenne alacsonyabb, miközben az államadósság nőne, az adóterhek pedig emelkednének.

A jelentés szerint a jelenlegi trendek mellett reális forgatókönyv, hogy a nettó bevándorlás a következő évtized elejére nullára csökken, vagyis ugyanannyian érkeznének az országba, mint ahányan elhagyják azt. A Wall Street Journal cikke szerint ez egy nagyjából 70 milliós, elöregedőbb és kisebb munkavállalói bázissal rendelkező népességet eredményezne, szemben azzal az alternatívával, amelyben a lakosság 74 millió főre nőne a bevándorlás révén.

A NIESR számításai szerint a bevándorlás megszűnése éves átlagban 0,2 százalékponttal vetné vissza a gazdasági növekedést. A kisebb munkaerő-állomány miatt csökkennének az adóbevételek, ami 2040-re mintegy 37 milliárd fonttal – a GDP 0,8 százalékával – növelné a költségvetési hiányt. Ennek finanszírozása adóemeléseket tenne szükségessé, hacsak nem következik be tartós és jelentős növekedés a születésszámban.

A brit bevándorlási politika az elmúlt években egyre szigorúbbá vált, miközben a nettó migráció gyors ütemben csökkent. A hivatalos adatok szerint 2023-ban még mintegy 900 ezer fő volt a nettó bevándorlás, amely 2024 közepére 649 ezerre, majd 2025 júniusára 204 ezer főre esett vissza. Egyes közgazdászok szerint, ha ez a tendencia folytatódik, a nettó bevándorlás akár már az évtized végére eltűnhet.

A kutatóintézet ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy kevesebb munkavállaló mellett az egy főre jutó jövedelem emelkedhet, ez azonban hosszabb távon nem tartható fenn az állami bevételek növelése nélkül. A jelentés hangsúlyozza: a reáljövedelmek növekedése nem ellensúlyozná a költségvetési egyensúly romlását.

Makrogazdasági oldalról a NIESR mérsékelten kedvezőbb képet vázol rövid távon. Előrejelzése szerint az infláció 2026 áprilisára közelíthet a Bank of England 2 százalékos céljához, részben a kormány által bejelentett energiaár-csökkentések hatására. Az idei évre 2,3 százalékos átlagos inflációt várnak, majd tartós stabilizálódást a jegybanki cél közelében.

A lassuló infláció miatt a kutatóintézet immár két további kamatcsökkentést valószínűsít az év során, ami 3,25 százalékra mérsékelné az alapkamatot. Emellett kissé felfelé módosították az idei növekedési előrejelzést is: a brit gazdaság teljesítménye 2026-ban 1,4 százalékkal bővülhet a korábban várt 1,2 százalék helyett.

A NIESR szerint a brit gazdaság felszínen stabilabb képet mutat, mint az elmúlt évtizedben bármikor, ugyanakkor ez a látszólagos normalizálódás egy feszült geopolitikai és strukturális kihívásokkal terhelt környezetben valósul meg.

Kocsis Erika