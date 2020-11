Biden gazdaságpolitikája: Hasonlót más stílusban?

Milyen gazdaságpolitikát követ Joe Biden? Elemzők szerint a demokrata párti elnök győzelmével a gazdaság- és pénzpolitikában sokkal inkább a stílus, mint a tartalom változhat.

Januárig biztos a bizonytalanság

Amerikában a választások utáni utóvédharc, a bizonytalanság januárig folytatódik. Ekkor időközi választásokat is tartanak Georgában két szenátusi helyről. Ha a hivatalban lévő politikusok nyernek, Joe Bidennek republikánus többségű felsőházzal kellene kormányoznia. Ha sikerül a demokratáknak az áttörés, a szenátusban is többségben lennének.

Demokrata többség nélkül a demokrata Biden elnök számos gazdasági- és pénzpolitikai kérdésben kompromisszumra kellene törekednie a republikánusokkal.

Koronavírus járvány – mindenki válsága

A Biden szerint nem lesz gazdasági fellendülés, amíg nem sikerül megfékezni a járványt. Biden a virulógusok többségének véleményét követve kötelezővé tenné a maszkviselését minden nyilvános helyen, a zártakon és az utcákon is. Ideiglenesen bezárásra kényszerítené az üzletek többségét, valamint minden vendéglátóipari egységet, kulturális-, szabadidő- és sportközpontokat.

Mindezt a már hónapok óta mély recesszióban lévő gazdaság és a tragikus számokat mutató munkaerőpiac állami segítség nélkül nem bírná ki. A mentőövekről folyó tárgyalások azonban már korábban zátonyra futottak a Szenátusban a demokrata kisebbség és a republikánus többség között.

Klímatervek – változás?

Biden egyrészt vissza akar térni a Trump által felmondott Párizsi Klímamegállapodáshoz. Másrészt négy év alatt kétezer milliárd dollárral akarja segíteni a gazdaság zöldebbé tételét. Ennek keretében elsősorban az elektroautók fejlesztését, gyártását és vásárlását, valamint a zöld infrastrukturális projekteket szubvencionálná. A vesztesek az olaj- és palagáz kitermelői lennének. Utóbbiak száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt években, miután a Trump-adminisztráció számos környezetvédelmi szabályon lazított.

Biden a kampánya elején a klímasemleges gazdaság céldátumának törvényi rögzítésére tett ígéretét. Ezt később visszavonta. Félt, hogy ez túl sok szavazatba kerülne az ingadozó Pennsylvaniában, a palagáz kitermelés egyik központjában.

Kereskedelem – vámháború nélkül?

Üzenet Európának: Biden hisz az együttműködésben és abban, hogy a kereskedelmi vitákat a nemzetközi intézmények, elsősorban a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretei között kell rendezni. Ezért jelentős változások várhatók főleg a kommunikációban de a tettekben is. Valószínűleg az új elnök is keményen fellépne Kínával szemben.

Szakértők az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások újraindítására számítanak. A TTIP tető alá hozása az EU-t is feladat elé állítaná. A tagállamoknak egységre kell jutniuk a még Európában is vitatott kérdésekben és kompromisszumkézséget kell mutatniuk az amerikaiakkal szemben. A Biden-adminisztrációnak a republikánusokkal is meg kellene küzdenie az egyezmény elfogadásáért.

Iparpolitika – támogatott hazai

Több hazai termelés, kevesebb import! – hangzott Biden két választási jelmondata. Nem akarja tehát feladni Trump elveit. Az ’America first’ jelszavakból biztos nem lesz ’America second’. A célokat azonban tudatos iparfejlesztéssel és nem kereskedelmi háborúval akarja elérni. A lelendő elnök ígérete szerint 400 milliárd dollárért fog megrendeléseket adni az USA-ban termelő amerikai cégeknek.

Egészségügy – csomagterv

Sok párttársával ellentétben Biden nem akar alapjaiban változtatni a magánbiztosításokon nyugvó amerikai egészségügyi rendszeren. Azonban egy állami biztosítási csomagot kínálna azoknak, akik nem tudják megfizetni a legolcsóbb privátot sem. E mellett, ha kell jogszabállyal szeretné a gyógyszergyártókat árcsökkentésre kényszeríteni.

Munkavállalói jogok – duplázott alapbér

Biden a szövetégi minimálbér jelentős megemelését tervezi: A jelenlegi óránkénti 7,25 dollárról 15-re. E mellett meg akarja tiltani, hogy a cégek az alacsony béren foglalkoztatott munkavállalóiknak menedzseri státuszt adjanak. A jól hangzó titulus a flexibilis idejű, az elvégzendő munka mennyiségéhez igazodó munkavégzés kötelezettségével jár. A napi 8 óránál többet dolgozó menedzser egyébként most nem kap túlórapénzt.

Együttműködésre utalva

A legtöbb elemző jelentős hangnembeli és mérsékelt gyakorlati változásokra számít. Gyökeres váltást azonban sem vár a többség, mert a demokraták georgiai sikere esetén is minimális lenne a törvényhozási többségük. Tehát mindenképp tekintettel kellene lenniük a republikánusokra és persze a lakosság megosztottságára is.