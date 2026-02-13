Biztonság a jelenben, befektetés a jövőbe

A Gondoskodás Pénztárak megmutatják, hogy miért előnyös a munkáltatói hozzájárulás, mint juttatási forma.

A versenyképes juttatási csomag ma már nem csupán bérkérdés. Azok a megoldások jelentenek valódi értéket, amelyek rugalmasak, hosszú távon is kiszámíthatók. Az egészségpénztári és nyugdíjpénztári juttatások valódi támogatást nyújtanak a munkavállalók mindennapjaiban és jövőbeni terveiben is.

A Gondoskodás Pénztárak ebben kínálnak stabil, jól tervezhető megoldást a munkáltatók számára.

A mai munkaerőpiacon a versenyképesség nem csupán fizetés kérdése: a dolgozók a gyakorlatias, kézzelfogható és hosszú távon is értéket nyújtó juttatásokat értékelik. A Gondoskodás Pénztárak — vagyis a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár — pontosan ilyen eszközöket kínálnak: egyszerre növelik a munkavállalói elégedettséget, erősítik a lojalitást, és jól illeszthetők bármilyen juttatási stratégia mellé.

Gondoskodás Egészségpénztár: Támogatás a mindennapokban

Az egészségpénztári juttatással munkavállalóinak egészségét és mindennapi költségeit támogathatja. Egyik legnagyobb előnye, hogy széles körben felhasználható, így a munkavállalók valóban értékesnek érzik. Az egészségpénztári egyenleg nem csupán klasszikus egészségügyi kiadásokra fordítható, hanem számos, a családi költségvetést érintő tételre is.

Az elszámolható kiadások közé tartoznak többek között:

orvosi vizsgálatok, szűrések, diagnosztikai ellátások,

fogászati kezelések,

szemészeti vizsgálatok, szemüveg és kontaktlencse vásárlása,

gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,

magán-egészségügyi szolgáltatások.

Emellett az egészségpénztári egyenleg élethelyzethez kapcsolódó kiadásokra is felhasználható:

lakáshitel törlesztésének támogatása ,

, beiskolázási költségek finanszírozása (például digitális taneszközök, mint laptop vagy tablet, egyéb taneszközök, ruházkodás)

(például digitális taneszközök, mint laptop vagy tablet, egyéb taneszközök, ruházkodás) gyermekvállaláshoz kapcsolódó kiadások,

egyes prevenciós és egészségmegőrző szolgáltatások, egészségbiztosítás.

Munkáltatói szemmel mindez azt jelenti, hogy egyetlen juttatási elem több élethelyzetben is segítséget nyújt, növeli a dolgozók pénzügyi biztonságérzetét, és közvetlenül hozzájárul az elégedettségükhöz.

Gondoskodás Nyugdíjpénztár: Biztonság a jövőben

A nyugdíjpénztári hozzájárulás egyértelmű üzenet a munkavállalók felé: a munkáltató nemcsak a jelenben számol velük, hanem a jövőjükről is gondoskodik.

A rendszeres nyugdíjpénztári befizetések lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók hosszú távon, tudatosan építsék fel nyugdíjcélú megtakarításaikat. Ez a juttatási forma különösen erős lojalitásépítő eszköz, hiszen a dolgozók a munkáltatójukra partnerként tekintenek saját jövőjük tervezésében.

Munkáltatói előnyök:

hosszú távú elköteleződés erősítése,

stabil, jól tervezhető juttatási költség,

pozitív hatás a munkáltatói márkára és a toborzásra.

Két külön szolgáltatás, egy átgondolt juttatási stratégia

A Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár két különálló szolgáltatás, eltérő céllal, mégis egymást kiegészítve. Az egyik azonnali, a mindennapokban is érzékelhető segítséget ad, a másik pedig hosszú távú biztonságot teremt.

Munkáltatóként ez azt jelenti, hogy egy jól felépített pénztári juttatási csomag egyszerre támogatja a jelenlegi élethelyzeteket és a jövőbeni terveket, miközben kiszámítható, átlátható megoldást kínál a cég számára.

Ne feledje a pénztári juttatások továbbra is az egyik legkedvezőbb munkáltatói hozzájárulás formának számítanak, adózási helyzettől függetlenül mind a kettő jó választás!

Az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári befizetések után a munkavállalók – amennyiben rendelkeznek befizetett személyi jövedelemadóval – továbbra is élhetnek az éves SZJA-visszaigénylés lehetőségével. Ugyanakkor az SZJA-mentességet élvező dolgozók számára is értékes megtakarítást jelentenek a pénztári befizetések, mert nekik az SZJA mentesség miatt a pénztári juttatás magasabb nettó értéket képvisel.

