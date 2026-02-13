Hirdetés
Biztonság a jelenben, befektetés a jövőbe

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Gondoskodás Pénztárak megmutatják, hogy miért előnyös a munkáltatói hozzájárulás, mint juttatási forma.

A versenyképes juttatási csomag ma már nem csupán bérkérdés. Azok a megoldások jelentenek valódi értéket, amelyek rugalmasak, hosszú távon is kiszámíthatók. Az egészségpénztári és nyugdíjpénztári juttatások valódi támogatást nyújtanak a munkavállalók mindennapjaiban és jövőbeni terveiben is.

A Gondoskodás Pénztárak ebben kínálnak stabil, jól tervezhető megoldást a munkáltatók számára.

A mai munkaerőpiacon a versenyképesség nem csupán fizetés kérdése: a dolgozók a gyakorlatias, kézzelfogható és hosszú távon is értéket nyújtó juttatásokat értékelik. A Gondoskodás Pénztárak — vagyis a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár — pontosan ilyen eszközöket kínálnak: egyszerre növelik a munkavállalói elégedettséget, erősítik a lojalitást, és jól illeszthetők bármilyen juttatási stratégia mellé.

Gondoskodás Egészségpénztár: Támogatás a mindennapokban

Az egészségpénztári juttatással munkavállalóinak egészségét és mindennapi költségeit támogathatja. Egyik legnagyobb előnye, hogy széles körben felhasználható, így a munkavállalók valóban értékesnek érzik. Az egészségpénztári egyenleg nem csupán klasszikus egészségügyi kiadásokra fordítható, hanem számos, a családi költségvetést érintő tételre is.

Az elszámolható kiadások közé tartoznak többek között:

  • orvosi vizsgálatok, szűrések, diagnosztikai ellátások,
  • fogászati kezelések,
  • szemészeti vizsgálatok, szemüveg és kontaktlencse vásárlása,
  • gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök,
  • magán-egészségügyi szolgáltatások.

Emellett az egészségpénztári egyenleg élethelyzethez kapcsolódó kiadásokra is felhasználható:

  • lakáshitel törlesztésének támogatása,
  • beiskolázási költségek finanszírozása (például digitális taneszközök, mint laptop vagy tablet, egyéb taneszközök, ruházkodás)
  • gyermekvállaláshoz kapcsolódó kiadások,
  • egyes prevenciós és egészségmegőrző szolgáltatások, egészségbiztosítás.

Munkáltatói szemmel mindez azt jelenti, hogy egyetlen juttatási elem több élethelyzetben is segítséget nyújt, növeli a dolgozók pénzügyi biztonságérzetét, és közvetlenül hozzájárul az elégedettségükhöz.

Gondoskodás Nyugdíjpénztár: Biztonság a jövőben

A nyugdíjpénztári hozzájárulás egyértelmű üzenet a munkavállalók felé: a munkáltató nemcsak a jelenben számol velük, hanem a jövőjükről is gondoskodik.

A rendszeres nyugdíjpénztári befizetések lehetőséget adnak arra, hogy a munkavállalók hosszú távon, tudatosan építsék fel nyugdíjcélú megtakarításaikat. Ez a juttatási forma különösen erős lojalitásépítő eszköz, hiszen a dolgozók a munkáltatójukra partnerként tekintenek saját jövőjük tervezésében.

Munkáltatói előnyök:

  • hosszú távú elköteleződés erősítése,
  • stabil, jól tervezhető juttatási költség,
  • pozitív hatás a munkáltatói márkára és a toborzásra.

Két külön szolgáltatás, egy átgondolt juttatási stratégia

A Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár két különálló szolgáltatás, eltérő céllal, mégis egymást kiegészítve. Az egyik azonnali, a mindennapokban is érzékelhető segítséget ad, a másik pedig hosszú távú biztonságot teremt.

Munkáltatóként ez azt jelenti, hogy egy jól felépített pénztári juttatási csomag egyszerre támogatja a jelenlegi élethelyzeteket és a jövőbeni terveket, miközben kiszámítható, átlátható megoldást kínál a cég számára.

Ne feledje a pénztári juttatások továbbra is az egyik legkedvezőbb munkáltatói hozzájárulás formának számítanak, adózási helyzettől függetlenül mind a kettő jó választás!

Az egészségpénztári és a nyugdíjpénztári befizetések után a munkavállalók – amennyiben rendelkeznek befizetett személyi jövedelemadóval – továbbra is élhetnek az éves SZJA-visszaigénylés lehetőségével. Ugyanakkor az SZJA-mentességet élvező dolgozók számára is értékes megtakarítást jelentenek a pénztári befizetések, mert nekik az SZJA mentesség miatt a pénztári juttatás magasabb nettó értéket képvisel.

Egészségpénztári és Nyugdíjpénztár tagjainkat és az új belépőket is most megajándékozzuk! Részletek itt:

Akciók | Gondoskodás Egészségpénztár

Akciók | Gondoskodás Nyugdíjpénztár

Érdekli a szolgáltatás? Szakértőink segítenek a bevezetésben és a részletek áttekintésében.

Látogasson el a www.gondoskodasegeszsegpenztar.hu és a www.gondoskodasnyugdijpenztar.hu megújult weboldalainkra, ismerje meg a lehetőségeket, tekintse meg az aktuális információkat, illetve kövesse a közösségi médiában is: www.facebook.com/gondoskodas

Gondoskodás Pénztárak

