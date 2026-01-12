Hirdetés
Kezdőlap Fogyasztóvédelem Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? - fokozott ellenőrzés indul
FogyasztóvédelemHírek
No menu items!

Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? – fokozott ellenőrzés indul

AzÜzlet.hu

A farsangi időszak közeledtével a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve átfogó piacfelügyeleti ellenőrzést indít a gyermekek számára készült maszkok, jelmezek, parókák és egyéb farsangi kiegészítők biztonságosságának vizsgálatára – jelentette be hétfői közleményében a hatóság.

Az akkreditált laboratóriumi ellenőrzések eredményei alapján indokolt esetben sor kerül a veszélyes termékek kivonására a forgalomból.

Az ellenőrzés elsődleges célja a gyermekeknek szánt jelmezek égési tulajdonságainak vizsgálata, a nem biztonságos termékek forgalomból történő kiszűrése, valamint a jogellenes forgalmazás feltárása és megszüntetése.

A farsangi és más jelmezes alkalmak során gyakran használnak gyertyát, mécsest vagy egyéb nyílt lángot a hangulat megteremtésére, miközben a jelmezek, maszkok és parókák jellemzően szintetikus, műszálas anyagból – például poliészterből – készülnek. Ezek megfelelő égésgátló adalék nélkül könnyen meggyulladhatnak, és súlyos égési sérüléseket okozhatnak. A gyermekek testi épségének védelme érdekében elengedhetetlen, hogy ezek a termékek megfeleljenek az uniós és hazai biztonsági előírásoknak – ismertette a közlemény.

A termékkör korábbi átfogó ellenőrzése során a kifogásolási arány 56 százalék volt, így a fokozott vizsgálat indokolt. Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé – emelte ki az NKFH.

A vizsgálat idén leginkább a 14 év alatti gyermekek számára készült jelmezekre, maszkokra, parókákra, szakállakra, bajuszokra, csuklyákra és egyéb, fejen viselt kiegészítőkre terjed ki. A mintavétel elsősorban webáruházakból történik, de játék-nagykereskedések, kiskereskedések és egyéb, a termékkört forgalmazó üzletek is az ellenőrzés helyszíneit képezik.

Mint hozzátették, az NKFH célja, hogy a gyermekekhez kizárólag biztonságos, az előírásoknak megfelelő jelmezek és maszkok kerüljenek. A nem megfelelő, különösen gyúlékony termékek forgalmazását a hatóság megtilthatja, a termékeket visszahívhatja, és szükség esetén egyéb szankciókat is alkalmazhat.

A hatóság arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor fordítsanak kiemelt figyelmet a megfelelő jelölésekre, a gyártó és az importőr adatainak feltüntetésére, valamint kerüljék az ismeretlen eredetű, feltűnően olcsó, gyengébb minőségű jelmezek megvásárlását. Válasszanak inkább természetes anyagból – például pamutból, gyapjúfilcből – készült jelmezeket, melyek kevésbé gyúlékonyak és komfortosabb viseletet is biztosítanak. Emellett minden esetben gondoskodjanak arról, hogy a jelmezt viselő gyermek ne kerüljön nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.

A gyermekek biztonsága közös felelősség: a gyermekvédelem a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik kiemelt pontja. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzésekkel, a forgalmazók jogkövető magatartással, míg a szülők tudatos választásaikkal járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a farsangi ünnepek valóban gondtalanul teljenek – írta az NKFH.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, és indul a peronépítés a Keleti pályaudvaron

A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
Tovább
Hírek

B+N Csoport bekerült a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai közé

A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján.
Tovább
Autó

Bővült a Volkswagen Magyarországon 2025-ben

A Volkswagen márka értékesítése 6,8 százalékkal bővült 2025-ben a magyarországi újautó-piacon, kissé meghaladva a teljes személyautópiac 6,5 százalékos gyarapodását, a márka az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre .
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? – fokozott ellenőrzés indul

Fogyasztóvédelem
Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.
Tovább

Zentai Péter az Év üzletembere: a fenntarthatóság nem opció, hanem kötelesség

Menedzser-Kihívások
Zentai Péter Zentai Péter neve mára egyet jelent a fenntarthatóság...
Tovább

Módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, és indul a peronépítés a Keleti pályaudvaron

Hírek
A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
Tovább

B+N Csoport bekerült a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai közé

Hírek
A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Fogyasztóvédelem

Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? – fokozott ellenőrzés indul

Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.
Tovább
Hírek

Módosul a dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, és indul a peronépítés a Keleti pályaudvaron

A főpályaudvar Kerepesi út felőli, 11-13. vágányoknál található kapuját lezárják február végéig.
Tovább
Hírek

B+N Csoport bekerült a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai közé

A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján.
Tovább
Autó

Bővült a Volkswagen Magyarországon 2025-ben

A Volkswagen márka értékesítése 6,8 százalékkal bővült 2025-ben a magyarországi újautó-piacon, kissé meghaladva a teljes személyautópiac 6,5 százalékos gyarapodását, a márka az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre .
Tovább
Gazdaság

ÉKM: elindult a Barnamezős Kataszter – három év munka eredménye, új irány a településfejlesztésben

A rendszer jelenleg több mint 3600 validált barnamezős ingatlant tartalmaz és felmenő rendszerben, folyamatos adategyeztetéssel bővül. Nem egyszerű lista, hanem közhiteles nyilvántartás.
Tovább
Hírek

Tovább mérséklődött az eurózóna inflációja

Fotó: freepik 2025 végén tovább lassult az infláció az eurózóna...
Tovább
Fókuszban

Ez tényleg világszám lesz: az EU jóváhagyta a Mercosur-megállapodást – létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térsége

Illusztráció: consilium.europa.eu Az Európai Unió Tanácsa  hivatalosan is jóváhagyta az...
Tovább
Agrárvilág

Jóautók.hu: tavaly 128 155 használt autó érkezett külföldről

A jóautók.hu a mostani folyamatok alapján idén is emelkedést vár. Az import erősödése 2023 óta tart, előtte éveken át csökkent, a járvány előtt az éves darabszám többször is meghaladta a 150 ezret.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Biztonságosak a farsangi maszkok, jelmezek és parókák? – fokozott ellenőrzés indul

Különösen magasnak bizonyult a nem megfelelő termékek aránya a parókák és a műszőrt tartalmazó jelmezek esetében, ami az ellenőrzések megismétlését teszi szükségessé.

Zentai Péter az Év üzletembere: a fenntarthatóság nem opció, hanem kötelesség

Zentai Péter Zentai Péter neve mára egyet jelent a fenntarthatóság elvére épülő, nagy léptékű ingatlanfejlesztésekkel és a szállodaipari terjeszkedéssel. Az iDom Csoport alapítója és a...
© 2026 | www.azuzlet.hu