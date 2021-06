BKK – átépítik a Batthyány teret, változik a forgalmi rend

Új végállomási forgalmi rendet vezetnek be a Batthyány téren, ennek köszönhetően a gyalogosok igényeit jobban szem előtt tartó és zöldebb környezet születik az I. kerület jelentős közösségi közlekedési csomópontján – tájékoztatott a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A Batthyány téren kezdődött átalakítás célja, hogy a kerületi önkormányzattal együttműködve olyan közterület jöjjön létre, amely kedvez a gyalogosoknak. Csökken a buszok által elfoglalt terület mérete, így a járdák és a zöldterületek növelésével a mostaninál gyalogosbarátabb lesz a környezet – közölta a BKK.

A kerület a zöldfelületek felújítását júniusban elvégzi el, majd – várhatóan júliusban – új szelektív hulladékgyűjtőket és felújított padokat helyez ki. A forgalmi rend átalakításának következtében felszabaduló, a Dunával párhuzamos, Fő utca felőli szervizúton pedig újabb rendezett, virágokkal borított gyalogos területet alakít ki az önkormányzat – írták.

A BKK közleménye szerint az új forgalmi rendet két ütemben vezetik be. Az építési munkákat június 5. és 8. között végzik el, ez idő alatt lezárják a Dunával párhuzamos szervizutakat, az autóbuszok fel- és leszállóhelye pedig ideiglenesen megváltozik. A 39-es és a 109-es busz végállomása a Fő utcán, a Vásárcsarnok előtt lesz. A 11-es és a 111-es busz végállomási megállóhelye az északi oldalra, az aluljáró “A” jelű lépcsőjénél található megállóhelyre kerül át. A 990-es buszok Normafa felé a Batthyány téri végállomásra nem térnek be, hanem a Bem rakparton, a 19-es, és a 41-es villamos megállója melletti villamospótló-megállóhelyen állnak meg.

A végleges végállomási forgalmi rend június 9-én lép életbe. Akkortól az autóbuszokra az alábbi helyeken lehet felszállni: a 39-esre és a 109-esre a templom előtti szervizúton, a 11-esre és a 111-esre a tér északi oldalán, az aluljáró “A” jelű lépcsőjénél található megállóhelyen, a 990-esre Normafa felé a Bem rakparton, a villamosmegálló melletti villamospótló-megállóhelyen, Rákoskeresztúr felé pedig változatlanul a Fő utcán, a Vásárcsarnok előtt.

A közúti forgalmi rend is megváltozik. Június 8-án 8 órától a Bem rakpart felől megszűnik a Fő utca irányába a balra kanyarodási lehetőség. A tér déli útpályájának egyirányúsítása is megváltozik: a Fő utca felől csak a BKK-járatok és a taxik hajthatnak be.

A Bem rakpart felől a Fő utca felé a Csalogány utcánál lehet áthajtani, és a Csalogány utca-Fő utca torkolatban a Duna felől érkezők jelzőlámpa segítségével kanyarodhatnak balra.

A Batthyány téren lévő taxiállomás átkerül a szervizút túloldalára, a 39-es autóbusz megszűnő végállomási megállóhelyére, a templom előtt pedig buszmegállókat alakítanak ki – adta közre az MTI a BKK közleményét.