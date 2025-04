BKK: folyamatosan jönnek az új CAF-villamosok Budapestre

Megérkezett a legújabb CAF-villamos Spanyolországból a magyar fővárosba kedd hajnalban – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Tavaly október óta folyamatosan érkeznek annak a korábban megrendelt és gyártás alatt álló 51 darabos flottának a példányai, amelynek köszönhetően 2026 végére a jelenlegi 30-ról 40 százalékra növekedhet az alacsony padlós villamosok aránya a fővárosban.

Az új villamosokra előírás szerinti próbafutások és hatósági engedélyeztetési eljárások várnak, majd a korai szakaszban minden új CAF a budai fonódó villamoshálózaton “találkozik az utasokkal”, mivel Budafok kocsiszín a spanyol alacsony padlósok otthona, és egyben a CAF garanciális szervizbázisa – közölték.

A megújuló járműállomány lehetőséget ad arra, hogy a jelenleginél több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak, így 2025 végétől a többi között az 1-es, a 14-es, a 42-es, az 50-es és a 69-es vonalon is tovább bővülhet a kényelmes, alacsony padlós, légkondicionált villamosok száma, valamint a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es járatcsaládon, továbbá az 51A bevonását követően a 62A vonalán is megjelennek a korszerű villamosok, amennyiben rendelkezésre áll az európai uniós támogatás a szükséges infrastrukturális beruházások elvégzéséhez.

A BKK már dolgozik annak a tendernek a kiírásán, amelynek köszönhetően akár további több mint száz új, korszerű villamos érkezhet a fővárosba.