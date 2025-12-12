Kezdőlap Hírek BKK: szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító az...
HírekKözlekedés
No menu items!

BKK: szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító az új 223E buszjárat

AzÜzlet.hu

A kép illusztráció. Forrás: Bigstock

Szombattól gyors, sűrűn és kiszámíthatóan közlekedő, új 223E jelzésű közvetlen autóbuszjárat biztosítja Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint az új szolgáltatás célja, hogy a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül jussanak el a belvárosba, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalhoz.

Az új 223E járat költséghatékony módon, vonzó közösségi közlekedési alternatívát kínál a külső kerületekben élők számára.

A járatnak köszönhetően akár több mint 60 ezer délpesti és pesterzsébeti lakos juthat el a város központjába gyorsabban, kényelmesebben és kiszámíthatóbban – írták.

Azt írták, a fejlesztés keretében a 223E jelzésű busz a Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig. A járat a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között. A társaság emellett új, kényelmesebb megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton.

A járat hétköznapokon sűrűbben indul, csúcsidőben 4-6, napközben 10 percenként, továbbá az üzemideje is meghosszabbodik, így ezentúl hajnaltól késő estig, mindennap körülbelül 4.30-tól egészen 23.50-ig közlekedik majd – közölte a BKK.

A kommüniké szerint a jövőben több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhat a főváros más külső kerületeiből is, “egyszerű, kiszámítható és környezetkímélő közlekedési lehetőséget kínálva a budapestieknek”.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
Tovább
Gazdaság

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább
Gazdaság

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

BKK: szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító az új 223E buszjárat

Hírek
A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között.
Tovább

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

Gazdaság
A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
Tovább

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Gazdaság
Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

Gazdaság
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

BKK: szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító az új 223E buszjárat

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között.
Tovább
Gazdaság

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
Tovább
Gazdaság

Az egy évvel korábbinál 9,7 százalékkal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9 százalékkal kisebb volt az építőipari termelés volumene

Az év első tíz hónapjában az építőipari termelés volumene 2,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képes.
Tovább
Gazdaság

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.
Tovább
Energia

Jelentős lakossági energiatárolós támogatási program indul: 2,5 millió forintos állami hozzájárulás 10 kW-os tárolókra

Az A1 Solar Kft. álláspontja szerint a lakossági energiatárolás elterjedése nemcsak a háztartások energiafüggetlenségét erősíti, hanem a villamosenergia-hálózat tehermentesítéséhez és Magyarország fenntarthatósági céljaihoz is érdemben hozzájárul.
Tovább
Hírek

Karácsonyi időszak a budapesti fürdőkben, változások az új évben

2025 december 19. és 2026. január 6. között a Széchenyi és a Rudas fürdő ünnepi nyitvatartással üzemel, a Rudas fürdőben csak társas fürdőzés van ezeken a napokon. A többi fővárosi fenntartású fürdőben hétvégi nyitvatartás és jegyárak lesznek érvényben.
Tovább
Gazdaság

NGM: 5 százalék alatt maradhat a költségvetési hiány jövőre is

A költségvetés 2026. évi nettó finanszírozási igénye 5445 milliárd forint, amelyet ugyanekkora nettó kibocsátás finanszíroz.
Tovább
Hírek

A Pegasus veszi meg a Smartwings-csoportot

A Pegasus Airlines megállapodott a Smartwings és a hozzá tartozó Czech Airlines felvásárlásáról – jelentette be rövid közlésében a török légitársaság. A stratégiai befektetéstől a Pegasus az európai jelenlétének erősítését várja.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

BKK: szombattól indul a Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot biztosító az új 223E...

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között.

Karácsony Gergely: megszületett a bérmegállapodás

A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése
© 2025 | www.azuzlet.hu