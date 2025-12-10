BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá. A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályba – közölte a Belügyminisztérium.

A közlemény szerint ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.

A rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről.

A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról – áll a tárca közleményében.