Kezdőlap Gazdaság BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és...
GazdaságHírek
No menu items!

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

AzÜzlet.hu

A Magyar Közlönyben kihirdetett rendelet szerint a javítóintézetek irányítása és fenntartása a büntetés-végrehajtási szervezethez kerül, az országos parancsnok felügyelete alá. A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályba – közölte a Belügyminisztérium. 

A közlemény szerint ezt követően a javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el.

A rendőrség a javítóintézetekben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a felügyeletet ellátó rendőrnek a javítóintézeti neveltek beszámolhatnak az őket ért esetleges jogsértésekről.

A felügyeletet ellátó rendőr rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozói számára a javítóintézeti neveltekkel szemben alkalmazható intézkedésekről, és a velük való jogszerű bánásmódról – áll a tárca közleményében.

Hirdetés

Zöld Stratégia 2026: a fenntartható értékteremtés példái. Nemzetközi konferencia december 9.
Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a zöld átállás nem elsősorban kötelezettség, hanem kézzelfogható előny: alacsonyabb energia- és működési költségek, stabilabb finanszírozás, erősebb márka és kiszámíthatóbb beszállítói pozíció.
A versenyképesség ma már részben azon múlik, ki mennyire ügyesen építi fel saját fenntarthatósági rendszerét.

További információért kattintson ide.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

Gazdaság
A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

Gazdaság
A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább

KTM: a kormányhivatalok azt javasolják, hogy mindenki intézze el hivatali ügyeit még az ünnepek előtt

Mozaik
Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll, december 13-án ugyanis egységesen 8-12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor kell ugyanis ledolgozni a december 24-i pihenőnapot
Tovább

A zöldátállás, a digitalizáció és az extraprofitadó szorításában a magyar lízingpiac

Menedzser-Kihívások
  A gazdaság érzékeny indukátora, a magyar lízingpiac ma egyszerre...
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tovább
Gazdaság

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
Tovább
Gazdaság

A határ a csillagos ég lehet? – tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Tovább
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Tovább
Bank

Kimagasló lakossági részvétellel zárult az MBH Bank nyilvános részvényértékesítési tranzakciója

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

Szijjártó Péter: Magyarországra költözik a Török Áramlat földgázvezetéket üzemeltető vállalat Hollandiából

Az Egyesült Államokkal megkötött megállapodásnak köszönhetően így a működés körülményei biztosítottak lesznek, a Török Áramlat vezeték működéséhez kapcsolódó fizetési tranzakciók nem esnek szankciók alá.
Tovább
Cégvilág

Átrendeződik az európai budget szálláspiac: az a&o felvásárolta a Schulz Hotels-t

Az a&o Hostels, Európa legnagyobb és leggyorsabban növekvő hostelhálózata megvásárolta a berlini központú Schulz Hotels-t.
Tovább
Hírek

Kárpát-medencei gazdaszervezetek továbbra is számíthatnak a kormány támogatására

A támogatási rendszerek célja, hogy kiszámíthatóságot, fejlődést, gyarapodást biztosítsanak a külhoni magyar gazdálkodóknak, termelőknek, agrárvállalkozóknak.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Elfogadta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt az Országgyűlés

A 14. havi nyugdíj - a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon - annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.

BM: a rendészeti szervek a mai nappal átveszik a javítóintézetek irányítását és felügyeletét

A rendőrség folyamatos bűnmegelőzési jelenlétet biztosít a javítóintézetekben. A rendelet azonnal, szerdán 11 órakor lép hatályb
© 2025 | www.azuzlet.hu