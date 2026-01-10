B+N Csoport bekerült a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai közé

A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján – közölte a létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó vállalat az MTI-vel.

A társaság 176 darab saját fejlesztésű ROBIN professzionális takarítórobotot működtet, ezzel a nemzetközi felmérésben számos globális szereplőt, köztük német, francia, japán és kínai vállalatokat is megelőzött.

Az MTI közlemény idézte Zakariás Boldizsárt, a cég technológiai igazgatóját, aki elmondta: a takarítói munkakörökben egyre súlyosabb a munkaerőhiány, miközben a dolgozók életkora folyamatosan emelkedik. Ezért egyértelmű volt számukra, hogy ha hosszú távon fenn akarják tartani a szolgáltatás minőségét, bizonyos folyamatokat automatizálniuk kell. Ezért döntöttek amellett, hogy saját fejlesztésű takarítórobotot hoznak létre.

ROBIN fejlesztése 2020-ban indult. A robot kifejezetten nagy forgalmú, összetett terekkel rendelkező középületek – például repülőterek és kórházak – hatékony és biztonságos takarítására készült. Ráadásul ez a fejlesztés lehetővé teszi a B+N-nél takarításban dolgozó mintegy 15 000 ember számára, hogy a munka minőségére koncentrálhasson, ezzel terhet vesznek le a vállukról-mutattak rá.

Európában a robotikai fejlesztések elsősorban a munkafolyamatok optimalizálását szolgálják, nem a létszámcsökkentést, hiszen a cél az emberi munka támogatása: a monoton, fizikailag megterhelő feladatok átvállalásával a robotok tehermentesítik a munkavállalókat-mondták.

A magyar tulajdonú B+N Csoport több mint 30 éve teljeskörű létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújt, az ország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Nemzetközi szinten 9 országban, csaknem 30 ezer munkavállalója van-közölte az MTI.