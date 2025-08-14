Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek – közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön az MTI-vel

A tájékoztatás szerint az új megoldás néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámláról teszi lehetővé a tranzakció teljesítését, QR-kód beolvasásával vagy banki alkalmazás megnyitásával. A fizetési mód a “Bankkártya” és a “Pénzszámla és Bankkártya” opciók kiválasztása után érhető el.

Jelenleg mintegy 650 ezer ügyfél használja a WebKincstár és MobilKincstár felületeit, a számlanyitások 60 százaléka online történik, a befektetési tranzakciók 80 százalékát pedig ezeken a csatornákon hajtják végre.

A Magyar Államkincstárnál már közel 1,1 millió értékpapírszámlát vezetnek, a számlákon elhelyezett megtakarítások értéke pedig az idei év során mintegy 600 milliárd forinttal gyarapodott és megközelítette a 9 ezer milliárd forintot.