Bővült a Volkswagen Magyarországon 2025-ben

A Volkswagen márka értékesítése 6,8 százalékkal bővült 2025-ben a magyarországi újautó-piacon, kissé meghaladva a teljes személyautópiac 6,5 százalékos gyarapodását, a márka az idén a privát vásárlók megszólításában lát lehetőséget a növekedésre – ismertette Papp Zoltán, a Volkswagen konszern márkáit importáló Porsche Hungaria márkaigazgatója.

A magyarországi újautó-piacon 2025-ben 129 440 járművet adtak el. A Volkswagen részesedése az év végén 6,7 százalékos volt, ezzel a márkák erősorrendjében a 4. helyen állt.

A SUV-modellek részesedése eléri a 60 százalékot, ez Európában is kimagasló érték, noha a kategória túlsúlya nemzetközi jelenség. A VW modellpalettája erős az SUV-szegmensben, miután a kínált 18 modellből 8 SUV; a márka legsikeresebb modellje Magyarországon a T-Roc – tette hozzá. Emlékeztetett arra, hogy folyamatos csökkenés tapasztalható a kombi szegmensben, amely korábban erős volt a céges vásárlásoknál.

A márkaigazgató sikerként említette, hogy a magyarországi privát vevők körében a legvonzóbb márka a Volkswagen, ezért a következő időszakban fókuszálnak a magánvásárlókra. Ennek részeként az év végén összeállítottak egy olyan Polo modellt, amely a legalacsonyabb listaárú magyarországi autóként jelenhetett meg a kereskedőknél-mondta. A magyar újautó-piacon a privát vevők aránya eléri a 32 százalékot. A VW eladásaiban az arány 23,3 százalék a márkaigazgató adatai szerint.

Az idén a márka megjelenik a 0 (kisautók) szegmensében, amelyben eddig nem volt jelen, és egyebek mellett új modellekkel bővíti elektromos kínálatát. A VW 2025-ben 495 elektromos személyautót értékesített Magyarországon, 48 százalékkal többet a 2024. évinél. Piaci részesedése ezzel 4,5 százalékra nőtt az elektromos szegmensben, azonban célja, hogy részesedése felzárkózzon az egyéb meghajtású modelljei pozíciójához-mondta Papp Zoltán.

A Porsche Hungaria Kft. az Audi, a CUPRA, a SEAT, a Skoda, a Volkswagen és a VW haszonjárművek kizárólagos magyarországi importőre, nemrégiben arról számolt be, hogy modelljeiből 2025-ben 29 500-at adtak el Magyarországon, a 2024. évihez viszonyított 5 százalékos bővüléssel megtartotta vezető helyét a magyarországi importőrök között. A cég által korábban közölt előzetes adatok szerint a 2025. évi értékesítés 647 milliárd forintra nő-közölte az MTI.

