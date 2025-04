Break Free: Sikeres drogmegelőzési program filmpályázattal, Gyergyószentmiklóson

A székelyföldi Gyergyószentmiklóson 2024-ben indult útjára a Break Free drogmegelőzési kampány, amely a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub kezdeményezésére, dr. Melles Melinda gyógyszerész és édesanya vezetésével jött létre. A program célja, hogy a fiatalokat hiteles információkkal és inspiráló üzenetekkel óvja meg a kábítószer-fogyasztás veszélyeitől. A kezdeményezés új fejezeteként egy filmpályázatot is hirdettek, amely a diákokat kreatív módon vonja be a prevencióba.

Dr. Melles Melinda, a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub tagja, gyógyszerészként és kétgyermekes édesanyaként indította el a Break Free programot.

Egy édesanya és szakember küldetése

„Gyógyszerészként pontosan látom, hogy a kábítószerek milyen károkat okoznak a kognitív képességekben, de szülőként még erősebb a motivációm: egészséges fiatalokat szeretnék látni a közösségünkben” – vallja Melles Melinda. Tapasztalatai szerint az erdélyi fiatalok gyakran nem kapnak hatékony drogmegelőzési oktatást, ezért a program a hiteles felvilágosítást és a felelős döntéshozatalt helyezi középpontba.

Mariana Rãducanu Rendőr Főfelügyelő és Melles Melinda

Szavai szerint a prevenció kulcsa az időzítés: „Minél korábban kap egy fiatal hiteles információt, annál nagyobb esélye van, hogy elkerüli a drogokat.” A program ezért a 14–23 éves korosztályt célozza, akik a legveszélyeztetettebbek a kíváncsiság és a kortárs nyomás miatt. A cél, hogy a diákok ne csak a veszélyeket ismerjék meg, hanem a tiszta élet pozitív értékeit is.

Együttműködés a közösségért

A Break Free program a Hargita megyei tanfelügyelőség, a Hargita megyei rendőrség és a Gyergyószentmiklósi Rotary Klub összefogásával valósul meg. Az együttműködés lehetővé tette, hogy drogmegelőzési előadásokat tartsanak helyi iskolákban, például a Salamon Ernő Líceumban, a Fogarasi Mihály Általános Iskolában és a Puskás Tivadar Szakközépiskolában. Az előadásokon egészségügyi szakemberek, volt szerhasználók és motivációs előadók osztják meg tapasztalataikat, hogy a diákok valós képet kapjanak a függőség következményeiről.

Karóz János György pszichológus és addiktológus, aki maga is volt szerhasználó, megrázó őszinteséggel beszélt a diákokhoz. „A függőség olyan világ, amit nem lehet szépíteni. A rehabilitációból sokan nem térnek vissza – nekem a pokol kapujából sikerült visszajutnom” – mondta. Előadásai során kiemeli, hogy a kíváncsiság természetes a tinédzsereknél, de a kábítószerek csapdája kiszámíthatatlan: akár egyetlen próbálkozás is függőséghez vezethet. A legbiztosabb út a szabadsághoz, ha a fiatalok ki sem próbálják a szereket.

A programban a helyi rendőrség képviselői is aktívan részt vesznek, hangsúlyozva a prevenció társadalmi jelentőségét. A program interaktív elemekkel, például rögtönzött színdarabokkal és kérdőívekkel vonja be a diákokat, akik a visszajelzések szerint nyitottak és aktívak. Egy kérdőív szerint a gyergyószentmiklósi diákok 79%-a hasznosnak találta az előadásokat, és sokan meglepően tájékozottak voltak a szerek veszélyeiről.

Rãducanu Mariana Ramona rendőr főfelügyelő, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának képviselője az együttműködés jelentőségét kiemelve elmondta: „ez a program túlmutat a rendőrség hagyományos szerepén. A diákokkal folytatott nyílt párbeszéd és a szakemberek bevonása lehetővé teszi, hogy a fiatalok nyelvén, az ő valós igényeikre szabva adjuk át a drogmegelőzés üzenetét.” A Break Free nemcsak a tiltott szerek veszélyeire figyelmeztet, hanem az önbecsülést, a tudatos döntéshozatalt és a személyes felelősséget is erősíti, amelyek kulcsfontosságúak a kamaszkori kihívásokkal szemben.

„A rendőrség számára ez a partnerség bizalmat és támogatást jelent. A Break Free programban azt mutatjuk meg, hogy a fiatalok mellett állunk, készen arra, hogy meghallgassuk és együtt cselekedjünk velük” – tette hozzá, megemlítve azt is, hogy Iordan Mircea Ștefan rendőr-főbiztos, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is teljes mértékben támogatja a kezdeményezést, amely szerinte hozzájárul egy tudatosabb és ellenállóbb társadalom építéséhez.

Filmpályázat: a fiatalok hangja

A Break Free program újítása egy filmpályázat, amely a 14–23 éves romániai fiatalokat szólítja meg. A pályázók maximum 5 perces rövidfilmekkel nevezhetnek, amelyek markáns drogmegelőzési üzenetet közvetítenek, és a tiszta élet értékeit hangsúlyozzák. „Arra bátorítom a fiatalokat, hogy használják a kreativitásukat, és erős üzeneteket fogalmazzanak meg” – mondja Melinda. A filmek bármilyen műfajban készülhetnek, legyen az animáció, fikció vagy dokumentumfilm, de eredeti alkotásnak kell lenniük, szerzői jogokat nem sérthetnek.

Iskolai oktatóprogram

A pályázat jelentős díjakkal motivál: az első helyezett 3000 lej, a második 2000 lej, a harmadik 1000 lej jutalomban részesül. A műveket 2025. március 31-ig lehet beküldeni a rotaryyourgain.com email címre. A zsűriben elismert filmrendezők, prevenciós szakértők és színészek értékelik a filmeket kreativitás, hatás és üzenet alapján. A részletek a www.break-free.ro weboldalon érhetők el.

Melles Melinda azt is elmondta, hogy a Break Free program sikere a közösségi összefogáson múlik. A Gyergyószentmiklósi Rotary Klub 2024-es bálján, Kovács Zoltán üzletemberrel a Benedek Húsüzem vezérigazgatójával és a klub taggjaival együttműködve, 23 000 lejt gyűjtöttek a kezdeményezés támogatására. Ez az összeg fedezi az előadásokat, a filmpályázat díjait és a program további bővítését, például Gyergyóditróban tartott előadásokat. Mindeközben a program nemcsak informál, hanem inspirál is, olyan alternatívákat mutatva a fiataloknak, mint a sport vagy a kreatív tevékenységek, szembeállítva a drogok rövid távú „örömével”. A szakember a szülők kiemelt szerepét is kihangsúlyozta, mondván a családon belüli nyílt kommunikáció, az együtt töltött minőségi idő és a családközpontú nevelés jelenti a gyerekek legjobb védelmét a drogok és tudatmódosítók ellen.

Érsek M. Zoltán