Brexit – 5,4 millió EU-állampolgár kért letelepedési engedélyt. Kampányt indított a brit kormány

A brit belügyminisztérium adatai szerint meghaladta az 5,4 milliót azoknak az EU-állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz. A brit kormány széleskörű figyelemfelhívó kampányt indított, kérve, hogy minél több uniós állampolgár adja be letelepedési kérelmét, mivel másfél hónap múlva lejár a benyújtási határidő.

Nagy-Britannia tavaly január 31-én kilépett az Európai Unióból, de azok az EU-polgárok, akik 2020 végéig, a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után kezdődött 11 hónapos átmeneti időszak lejártáig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek az országban, továbbra is maradhatnak megszerzett összes jogosultságuk megtartásával.

Ehhez azonban meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért – hivatalos jogi elnevezéssel letelepedett státusért – kell folyamodniuk.

A londoni belügyminisztérium ismertetett havi összesítése szerint ezt a 27 EU-tagország Nagy-Britanniában élő állampolgárai közül április 30-ig 5 423 300-an tették meg.

A brit hatóságok a múlt hónap végéig 5 118 300 folyamodványt már elbíráltak, csaknem mindet kedvezően: az elutasított kérvények aránya mindössze 1 százalék.

A benyújtott folyamodványok további 1 százalékát a kérelmezők visszavonták, szintén 1 százalék valamilyen okból érvénytelennek bizonyult.

A brit belügyminisztérium kimutatása szerint az április végéig elbírált folyamodványok 52 százalékában a kérelmezők végleges, az esetek 44 százalékában előzetes letelepedett státust kaptak – jelentette az MTI.

Ez utóbbit azok kaphatják, akik 2020. december 31. előtt érkeztek letelepedési szándékkal, de a benyújtás idején még nem töltöttek el öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Ők is megvárhatják az öt év leteltét, és utána megkapják a végleges tartózkodási engedélyt. Az addig eltelő időszakban őket is maradéktalanul megilletik megszerzett jogosultságaik.

Akik 2020. december 31-én már életvitelszerűen Nagy-Britanniában tartózkodtak, idén június 30-ig nyújthatják be a letelepedett státusra szóló kérvényüket.

A brit belügyminisztérium széleskörű kampányt indított annak érdekében, hogy a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok, akik még nem folyamodtak a letelepedett státusért, minél előbb tegyék ezt meg, tekintettel a közeledő határidőre.

A brit kormány emlékezteti az érintetteket a határidő betartásának fontossága mellett arra is, hogy minden egyes jogosult gyerek számára külön is kérvényezni kell a letelepedett státust, és ezt a gyerekek nevében a szülőknek kell megtenniük, akkor is, ha saját maguknak már kérelmezték a letelepedési engedélyt és azt meg is kapták.

A brit belügyminisztérium hangsúlyozza, hogy az EU-állampolgárok letelepedési státusának intézésén dolgozó 1500 fős gárdát a hét minden napján el lehet érni telefonon vagy emailben.

A tárca szerint ugyanakkor a kérvényeket az “EU Exit: ID Document Check” nevű alkalmazás használatával otthonról, akár 15 perc alatt is be lehet nyújtani.

Az ügyintézéshez kidolgozott részletes útmutató magyarul is hozzáférhető a https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.hu brit kormányzati honlapon.