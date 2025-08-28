Kezdőlap Közlekedés Bringával filmfesztiválra-Bécs kerékpáros kihívása a klímavédelem jegyében
Bringával filmfesztiválra-Bécs kerékpáros kihívása a klímavédelem jegyében

A képen Jürgen Czernohorszky, Bécs klímaügyi tanácsnoka látható a Bécsi Filmfesztivál kerékpáros kihívásán.
© Stadt Wien/Martin Votava

A bécsi Városháza előtti filmfesztiválon idén is nagy sikerrel zajlott a kerékpáros kihívás, amely játékos formában ösztönözte a lakosságot a fenntartható közlekedésre.

Augusztus 26. és 31. között Bécsben, a Városháza téren zajló, 1991 óta minden évben megrendezett Bécsi Filmfesztivál keretében immár második alkalommal valósul meg az a kezdeményezés, ahol a környezettudatos közlekedés és a mozirajongás kéz a kézben járnak. A szabadtéri filmes-zenés esemény idén is hatalmas kivetítővel, esti vetítésekkel és gasztrostandokkal várja a látogatókat.

A fesztivál különlegessége, ahogy eddig is, hogy az első ötven kerékpárral érkező néző 20 eurós (kb. 8000 forint) gasztro-ételutalványt kapott, amelyet a helyszíni kínálatban használhatott fel.
Az esemény szervezője a város Klima-Tour nevű klímapolitikai szervezete. Ez egy “mozgó rendezvénysorozat”, amelynek célja, hogy közvetlenül szólítsa meg a városlakókat a klímavédelem témájában.
A program már a kezdés előtt óriási érdeklődést váltott ki: a Városháza tér közelében, a közeli Lichtenfelsgasse sarkán található kerékpártárolók hamar megteltek a bringás fesztiválozókkal, akik így nemcsak a gasztroutalványt szerezték meg, hanem aktívan hozzájárultak a környezettudatos közlekedés népszerűsítéséhez is.

Miközben a látogatók esténként filmeket nézhetnek meg a Városháza előtti óriáskivetítőn, a fesztiválhoz kapcsolódó kerékpáros akciók játékos módon hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra és a fenntartható közlekedés fontosságára.
A rendezvényen a Klima-Tour csapata is felvonul hét látványos elektromos teherszállító kerékpárral, amelyek nemcsak a hangulatot dobják fel, hanem interaktív módon hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára, bemutatva a körforgásos gazdaság szemléletét, vagyis azt, hogyan lehet a mindennapokban tudatosabban bánni az erőforrásokkal.

“Ez az esemény élő példája annak, mennyire egyszerű lehet környezettudatos döntéseket hozni. A Klima-Tour célja, hogy a klímavédelem ne csak elv legyen, hanem közösségi élménnyé váljon. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan csatlakoztak – ez azt jelzi, hogy jó irányba haladunk”, hangsúlyozta Jürgen Czernohorszky klímaügyi városi tanácsnok a projekt fontosságát.

További részletek a Klima-Tour Wiener Klima-Tour – Termine und Themen oldalán olvashatók német nyelven.

