Budapest a 4. legígéretesebb nagyváros Európában

Budapest öt helyet javítva a negyedik legígéretesebb nagyváros Európában a Financial Times fDi – A jövő városai és régiói 2020/21 rangsorában, nyilatkozta Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

A közelmúltban megjelent jelentés szerint az FDI stratégia (közvetlen külföldi befektetési stratégia) kategóriában Európa 750 ezer főnél nagyobb, legfontosabb városai közt Budapest a negyedik London, Dublin és Szófia után; a 100-350 ezer fős városok közt Debrecen a második, Miskolc pedig az ötödik helyen áll.

A lista összeállításához a Financial Times fDi Intelligence divíziója 505 helyről (319 város, 148 régió és 38 helyi vállalkozói partnerség) öt kategóriában (gazdasági potenciál, humán tőke és életmód, költséghatékonyság, összekapcsolhatóság és támogató üzleti környezet) gyűjtött adatokat.

E kategóriák mellett az egyes városokbeli FDI-stratégiát is értékelték, úgy, hogy 161 szervezetnél további felmérést végeztek.

A rangsort kétévente készítik, Budapest 2014-ben került fel először a tízes listára, akkor a 8. helyet, 2016-ban és 2018-ban pedig a 9. helyet szerezte meg. 2018-ban került e rangsorba először vidéki város: Debrecen akkor megnyerte a saját kategóriáját.

Budapest a költséghatékonyság területén a 6., a Közép-magyarországi régió pedig a támogató üzleti környezet kategóriában a 4. helyen végzett, két helyet javítva a 2018-as eredményéhez képest.

Szalai Piroska azt is közölte, hogy kiváló eredményhez nagyban hozzájárult, hogy

– a fővárosban működő vállalkozások 30%-a szakmai tudományos, műszaki szolgáltató szektorban tevékenykedik,

– az Európai Unió régiói közül Budapesten a második legnagyobb, 10,2% volt a foglalkoztatottak között a csúcstechnológiai iparban és a tudásintenzív szolgáltatásokban dolgozók aránya, csupán Oxford előzte meg az Eurostat kimutatása szerint,

– a közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Budapesten az európai átlaghoz képest is magas,

– jelentős a külföldi befektetés által létrehozott munkahelyek száma az elmúlt öt évben,

– Magyarországon európai szinten is alacsony a társasági adó. /OS/