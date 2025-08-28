Kezdőlap Hírek Budapest Gyógyfürdői sajtóközlemény: Első emléktábla a Palatinus strandon
Budapest Gyógyfürdői sajtóközlemény: Első emléktábla a Palatinus strandon

Fotó: ÉnBudapestem/Merész Márton

Budapesten a nyár és kikapcsolódás egyik fő helyszíne a Margit-sziget és különösen a fővárosiak közkedvelt Palatinus fürdője. A strand, amely gyerekek, felnőttek és persze családok számára sok-sok emlék kedves helye. A Győri család is hosszú éveken át nyaralt itt, és ezt emléktáblával örökítették meg – így emlékezve édesapjukra, a Palán töltött időkre és a mára legendássá vált pingpongcsatákra. A Palatinus első emléktábláját 2025. augusztus 23-án avatták fel a Margaréta-medence hangulatos padjánál a Győri család körében.

Budapest talán legnépszerűbb strandja a Palatinus, a nyári szezonban naponta több ezer vendég is felkeresi. A különböző igényeknek megfelelő medencékben fürdőzés mellett a hatalmas zöldterület és sportlehetőségek is vonzzák a kikapcsolódni vágyókat. A fővárosban sok olyan család akad, sőt generációk, amelyek a nyári szünetet a Palatinuson töltötték. Ezért talán nem meglepő a Győri családnak az a kezdeményezése, hogy a Palatinus strandon emléktáblát állítson – édesapjuk, Győri György (tanár, könyvtáros, publicista) és édesanyjuk, Hermann Ágnes és a Palán együtt töltött nyarak emlékére.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. örömmel fogadta a megkeresést, megtiszteltetés a Palatinus fürdő részére is, ez lett az első emléktáblája. Ezzel bizonyára olyan szép hagyomány teremthető, mint a Lukács fürdőben már sok évtizede elhelyezett hála- és emléktáblák szokása.

A Pala történetében különleges eseményen részt vett a Győri család több generációval is, illetve a család meghívására Győri György tanítványai és egykori pingpongos társai, köztük a vb- és Eb-bronzérmes Faházi János, a magyar asztalitenisz talán legvirtuózabb játékosa is. Az emléktábla-avatáson köszöntőt mondott Budapest Főváros Önkormányzata részéről Keszthelyi Dorottya önkormányzati képviselő, az Emberi Erőforrások Bizottsága elnöke és Czinege Szilvia, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. értékesítési és marketing igazgatója.

Czinege Szilvia köszöntőjében kiemelte: „Büszkék vagyunk világhírű fürdőkultúránkra és törzsvendégeinkre, akik megajándékoznak minket bizalmukkal, hogy hosszú évtizedeken keresztül hűek maradnak szeretett fürdőikhez. Éppen ezért nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Győri család ezzel az emléktáblával nem csak a múltnak állít emléket, de a jelen és a jövő generációját is összeköti a Palatinus stranddal.”

Keszthelyi Dorottya beszédében Győri György Megmeneküléseim címmel írt könyvéből idézett alapértéknek is tekinthető gondolatot: “A sors ajándékának tekintem, hogy magyart is, zsidót is, németet is, csehet is, svábot is, amerikait is, osztrák gazdát is látok a segítőim, a megmentőim közt. Megmenekültem ezáltal az emberiség legnagyobb, gyógyíthatatlannak látszó betegségétől: nincs bennem gyűlölet, előítélet egyetlen nemzettel, egyetlen embercsoporttal szemben sem.”

Győri György és Hermann Ágnes négy fia, tizenkét unokája és huszonegy dédunokája nevében fiai, Dr. Győri Péter a strandról és a szigetről írt korabeli publicisztikákról, prof. dr. Győri János a Palán töltött családi nyarakról emlékezett meg. Utóbbi beszéde mellékelve található.

