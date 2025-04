Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2025. évi tervei  

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) 2025. évi üzleti tervét Budapest Főváros Közgyűlése március végi ülésén elfogadta. A 2024-es év társaságunk számára újra rekordokat hozott árbevétel- és eredményadatokat tekintve egyaránt. Ennek köszönhetően 2025. évben elindulhatnak az elmúlt években tervezett és előkészített fürdőfejlesztési programjaink, továbbá új elemekkel bővül a néhány évvel ezelőtt bevezetett kedvezményrendszer is.

2024 a csúcsdöntés éve

Társaságunk üzleti eredményei 2024-ben minden eddigi csúcsot túlszárnyaltak. Az éves nettó árbevétel megközelíti a 26,3 milliárd forintot (2023. évi tény: 23 milliárd forint) a tervezett 24,2 milliárd forinttal szemben (2023. évi terv: 19,7 milliárd forint). Az adózás utáni eredmény meghaladja a 6,2 milliárd forintot a múlt évi terv szerinti 4,4 milliárd forinthoz képest (2023. évi tény: 5 milliárd forint).

Mindez elsősorban annak az üzleti stratégiának köszönhető, melynek első hároméves programját társaságunk még 2020-ban indította el. Lényeges elemei voltak az egy vendégre jutó árbevétel növelése és a történelmi fürdőink szolgáltatásainak nemzetközi árakhoz igazítása, így elérve az európai történelmi fürdők minimum árszintjét. A hazai vendégkörnek ugyanakkor évek óta jelentős kedvezményeket biztosítunk a Zsigmondy Klubkártyával és komplex bérletkonstrukcióinkkal.

A fejlesztéseket illetően 2024-et a felkészülés évének is tekintettük, amikor is elkészültek mindazok a koncepciótervek és kiviteli tervek, melyek a következő évek nagyvolumenű beruházásait alapozzák meg. A komplex fürdőfelújítási program kiemelt elemei a Gellért fürdő és a Rác fürdő rekonstrukciója, illetve a Széchenyi fürdő megújulása.

Terveink 2025. évre

Társaságunk célja továbbra is az eredménytermelő képesség fenntartása, a hosszú távú értékteremtés a szükséges beruházások megvalósításával, minőségi kiszolgálás és vendégélmény növelés mellett. Stratégiai kérdés és folyamatos kihívás társaságunk számára az egyensúly megteremtése: a mérleg egyik felén a bevételtermelés – elsősorban a turizmusból származóan – az üzleti eredmény növelése érdekében, a másik oldalon legalább ennyire fontos feladatunk, hogy a fővárosban élők élvezhessék a gyógyvíz és a fürdőzés jótékony hatásait, vagyis a budapestieknek megfelelő lehetőséget biztosítsunk fürdőinkben a rekreációra, az egészség védelmére.

A 2025. évi tervben a tavalyi forgalomhoz hasonlóan megközelítőleg 4 millió vendéggel számolunk. Az eltérés minimális, éves szinten úgy 10 ezer fővel kevesebb látogató várható az idén. Ez alapvetően a több évre szóló fürdőfejlesztési program hatásából adódik, mely az érintett egységek egyes vendégtereinek ideiglenes lezárásával jár, a Gellért fürdő esetében átmeneti időre teljes bezárást jelent.

Az erre az évre tervezett árbevétel ebből adódóan 237 millió forinttal elmarad a 2024-ben realizált forgalomhoz képest. Társaságunk 2025-ben mintegy 4,6 milliárd forint adózott eredményre számít, mely az előző évhez viszonyítva 1,6 milliárd forintos csökkenést mutat. Az eltérés fő okai: a Gellért fürdő utolsó negyedévre ütemezett bezárása miatti bevételkiesés, fürdők felújítása (kiemelten Széchenyi, Dandár), a kedvezményrendszer kiterjesztése, az új törvényi előírásoknak (ESG, NIS2) való megfeleléshez szükséges beruházások finanszírozása, a bér- és anyagköltségek változása.

Gyógyászat

A gyógyászat területén az elmúlt időszakban tapasztalt trend alapján csökkenés prognosztizálható. Ez alapján a gyógyászati céllal érkező vendégforgalomban 180 ezer belépésszámmal tervezünk. Új tendencia, hogy jelentős százalékban nőtt a fiatalabb korosztály aránya. A budapesti lakosok számára egészségmegőrzési programot alakítunk ki, ehhez társaságunk két nappali kórházában (Széchenyi és Lukács fürdők) bővítjük a medical-jellegű gyógykezeléseket, akár prevenciós jelleggel is. A fürdőgyógyászati szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére új, kedvezményes bérletkonstrukciókat vezetünk be.

Fürdőbelépők – árak és kedvezmények

Társaságunk fürdőiben a belépők ára átlagosan 5 százalékkal emelkedett 2025 januárjától. A döntően turisták látogatta történelmi fürdők – Széchenyi, Gellért, Lukács és Rudas – esetében a nemzetközi piaci trendeket követve az év közepén árkiigazítást tervezünk, megfelelve ezáltal a Fővárosi Közgyűlés határozatának is, illetve ezzel párhuzamosan a budapesti lakosság részére jelentősebb kedvezmény nyújtunk.

A hazai vendégkör által látogatott fürdőket illetően társaságunk árpolitikájában erős korlátot jelent az itthoni vendégeink vásárlóereje és alacsony ár elfogadási hajlandósága. Ezeknél a fürdőknél az áremelés mértékében elsősorban szezonális különbségek adódnak. A 2024. évi mintegy 4 millió főt számláló vendégforgalomból több mint 1,7 millió fő árkedvezményes konstrukcióval látogatta fürdőinket, ez a teljes vendégkör 43,5 százaléka. A gyógyászati copayment (költséghozzájárulás) díja nem változott, a tavalyi árszinten marad – kivéve a nappali kórház ellátást. Ennek ára 10 százalékkal emelkedett, azonban még így is a legkedvezőbb gyógyászati ellátás maradt – egy háromhetes, 60 kezelést tartalmazó kúra egy kezelésre jutó díja 1350 forint.

Kedvezményrendszer

A történelmi fürdőkbe kedvezményes belépést kínáló Zsigmondy Klubkártya népszerűsége töretlen, forgalma három év alatt megduplázódott, jelenleg 22 ezer klubtagunk van. Egy évre 5000 forintért kiváltható kártyával több mint 60 százalékos árkedvezménnyel lehet fürdőzni a Gellértben, a Széchenyiben és a Rudasban.

Ennél is kedvezőbb lehetőséget nyújt a belföldi vendégekre szabott bérletrendszer, melyet pár éve megújítottunk. A bérletkonstrukciókkal átlagosan 70-74 százalékos kedvezmény érhető el, a 100, 200 vagy 365 alkalmas bérlettel már 1000-1200 forintos áron is lehet fürdőzni, ráadásul bérlettípustól függően több fürdőbe is lehet vele járni. Évről évre többen váltanak bérletet, 2024-ben csaknem 3 ezer vendégünk rendelkezett bérlettel. A bérletek ára ez évben átlagosan 5 százalékkal emelkedett.

Az idősebb korosztály mozgási lehetőségeinek támogatása érdekében, kerületi önkormányzatokkal való együttműködés keretében biztosítunk kedvezményeket nyugdíjas vendégeinknek. A 85 év feletti törzsvendégeknek extra kedvezményünk is van: féláron vásárolhatnak legalább 100 alkalmas bérletet.

Strandfürdőinkben változó mértékű, 10-35 százalékos gyermek, nyugdíjas, diák és családi árkedvezményeket is biztosítunk. A 4 fős családi jeggyel egy gyermek számára így a belépés ingyenes. Elsősorban a kevés idővel rendelkező, dolgozó budapestieknek megfelelő megoldás a kétórás kedvezményes (Széchenyi fürdőben reggeli) jegy, a kedvezmény mértéke fürdőtől függően 20-30 százalék. A gyerekek és fiatalok elsősorban uszodáinkat használják – döntően úszóiskolák, egyesületek szervezésében

Budapest Főváros Közgyűlése döntése alapján 2025. évben az eddigi kedvezményrendszer olyan elemekkel bővül, melyeket kifejezetten a budapestiek, illetve az itt tanuló diákok vehetnek igénybe. Április elejétől már elérhető a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, Budapesten élő vagy tanuló diákok számára bevezetett 50 százalékos diákkedvezmény. Újdonság lesz az 5 alkalmas reggeli bérlet, 50 százalék kedvezmény a fürdő zárása előtti 2 órában, valamint a hétköznap délelőtt használható félárú, időkorlátos nyugdíjas bérlet. A Zsigmondy Klubkártya is megújul abban a tekintetben, hogy nemsokára online is kiválható és hosszabbítható lesz.